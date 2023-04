Jeep Experience Brasília movimenta a capital neste fim de semana

Para os amantes de aventura e também de automóveis e tecnologia, tem novidade. Adrenalina, aventura e um super ambiente off-road na “Capital Radical”, em Brasília. Trata-se do Jeep® Experience que está de volta. A nova temporada do evento que reúne apaixonados pela marca, chega em Brasília amanhã (14), e fica até domingo (15), oferecendo muita adrenalina para toda família.

Uma verdadeira imersão ao universo da marca, os jeepeiros poderão conhecer todos os modelos da Jeep e testá-los. No entanto, vale ressaltar que não é qualquer test-drive, é, de fato, uma autêntica aventura Jeep, isso porque estarão montados um verdadeiro circuito off-road no meio do Planalto Central, permitindo que os visitantes explorem toda a capacidade dos modelos da Jeep.

E não precisa ser cliente ou já ter um Jeep para participar do evento. Todos podem fazer a inscrição pelo site da marca e ter uma incrível experiência Jeep. Com entrada gratuita, o Jeep Experience Brasília 2023 acontecerá no entorno do Ginásio Nilson Nelson, no Eixo Monumental. Sexta de 14h às 19h, Já sábado e domingo das 9h às 19h. Inscrições pelo site: https://brasilia.agendamentoexperience.com.br/.

Foto: Arquivo Pessoal