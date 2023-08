Jantar intimista, educação em foco e inverno solidário nos destaques da coluna

Após comemorar o aniversário com a esposa, a advogada Vera Carla Silveira, e o filho Eustáquio, em viagem pela Bélgica, o desembargador aposentado Eustáquio Silveira ganhou jantar intimista dos amigos. O encontro, no restaurante Rubaiyat Brasília, contou com a presença do empresário, fazendeiro, colecionador de arte e diretor do Jornal de Brasília, Lourenço Peixoto, na ocasião acompanhado da esposa, a artista plástica Rosália Peixoto.

Eustáquio e Vera Carla com Rosália Peixoto e o marido, o empresário Lourenço Peixoto

GASTRÔ

O restaurante João Brasileiro abriu as portas no Boulevard Shopping. A casa, inédita no país, é especializada em comida brasileira de vários estados. A cozinha é comandada por Guga Rocha, chef conhecido por participar de programas de TV.

ABSTRATO…

O espaço Oscar Niemeyer será palco, na próxima quinta-feira, da abertura da exposição “Imersões Abstratas e Figurativas”, de Paulo Araújo. Com cerca de 30 obras, Paulo, que se divide entre a profissão de dentista e artista plástico,…

…E FIGURATIVO

…vai apresentar trabalhos realizados nos últimos anos, onde as cores e técnicas se apresentam em telas de diferentes tamanhos, como 4 biombos de madeira, 1 metro e 60 x 2 metros e 20, pintados na frente e no verso. Curadoria de Lourenço de Bem.

B´DAY

O empresário Alexandre Hoff festejou mais um ano de vida com evento no Lago Sul. A noite concorrida teve a presença de várias autoridades da cidade e foi embalada ao som da banda do Bruno, da dupla Bruno e Marrone.

EDUCAÇÃO…

A Somos, principal empresa de Educação Básica do Brasil, que pertence à Cogna, maior grupo de educação do país, está com inscrições abertas para o programa de bolsa de estudo Somos Futuro, uma iniciativa do Instituto Somos…

…EM FOCO

…braço social da Somos Educação, que já beneficiou 689 jovens. As oportunidades são destinadas a estudantes de escola pública e com baixas condições socioeconômicas. Ao todo serão ofertadas 230 bolsas em 18 estados do Brasil, mais o DF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

VERDE

No mês de julho, o Instituto Bancorbrás celebrou 15 anos de atuação. Para encerrar as comemorações foi realizada uma ação em parceria com o Jardim Botânico de Brasília (JBB) que envolveu parceiros, voluntários, clientes, beneficiários e o time do Instituto.

INVERNO SOLIDÁRIO

A campanha solidária de inverno do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem foi concluída com sucesso. Os cobertores comprados com a doação de leitores e empresários da cidade serão doados para asilos e orfanatos do Distrito Federal.

Fotos: Marcelo Chaves