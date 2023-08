Jantar com Gisele Bündchen e acervo de Bianchetti entre os destaques da coluna

AGENDA CHEIA

A presidente do STF, ministra Rosa Weber, recebe hoje o governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, Renata Boulos, da Ação de Combate às Desigualdades, e a delegação da Suprema Corte do Quênia.

ACERVO…

O projeto cultural Acervo Digital Glenio Bianchetti, financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura (FAC), do GDF, está digitalizando um recorte de parte do acervo do artista Glenio Bianchetti, disponibilizando-o para o público, através de um site.

…DE BIANCHETTI

Com direção de arte e curadoria de Marilia Panitz, o museu virtual traz a nobre intenção de preservar um importante patrimônio histórico e artístico do DF e de todo país. Ao todo, são 21 obras do artista, entre desenhos, gravuras e pinturas.

CONFIDÊNCIAS

O nadador Gustavo Borges compartilhou detalhes da sua carreira em bate-papo em um podcast. Na conversa, o esportista disse que nadou por volta de 43 milhões de metros na vida e falou sobre não ter competido nos Jogos Pan-Americanos do Rio.

TALHERES

Mais novo restaurante de Brasília, o Nino Cucina, do chef Rodolfo de Santis, recém-aberto na 403 Sul, além do cardápio com excelente custo benefício e da charmosa decoração, que a noite fica ainda mais bonita com iluminação especial, está formando fila na porta.

ENGENHOCA

Os maus motoristas agora estão usando dispositivos encomendados através da Internet com a intenção de fugir das multas por excesso de velocidade. São equipamentos de última geração, que impedem a leitura da placa do carro e até a medição de velocidade por radares.

PASSOS E GINGA

O professor de dança de salão Paulo Pivetta é o responsável pelas coreografias e preparação dos atores Chico Sant´Anna e Jones Schneider que se apresentarão no espetáculo O Último Tango. Estreia prevista para o dia 17, no CCBB Brasília.

CAUSA NOBRE

O Noroeste recebe o Luau Pet Solidário – Dia dos Pais. O evento acontece sábado, 12, das 17h às 23h, no gramado da SQNW 307. A entrada é gratuita e todo o valor arrecadado será revertido para ONGs que atuam no resgate de animais vítimas de abandono e maus tratos.

Fotos: Arquivo Pessoal