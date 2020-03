Janta a quatro mãos: Così recebe premiado chef Jefferson Rueda

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira, dia 18 de março, o restaurante Così, no Brasília Shopping, promove um jantar a quatro mãos com o chef da Casa, Renato Carioni, e o premiado chef Jefferson Rueda, que comanda, em São Paulo, o Bar da Dona Onça e A Casa do Porco Bar.

Este segundo, atualmente, configura a lista World’s 50 Best, que premia os melhores restaurantes do mundo. A casa aparece na 39ª colocação, sendo a única representante do país. O restaurante também é o sexto colocado na lista “Latin America’s 50 Best”.

O jantar, em seis etapas, poderá ser com harmonização (R$ 295,00) ou sem harmonização (R$ 195,00). Entre as delícias servidas estão o Tartar de Porco com tutano, cogumelo e caviar Mujol, e Vieiras seladas com purê de couve flor e molho de laranja e manjericão.

