Hotel palácio do rei do Marrocos, Royal Mansour Marrakech ganha prêmio

Complexo está entre os melhores e mais luxuosos do mundo

A Travel + Leisure, considerada a bíblia do turismo de luxo, acabou de anunciar os resultados dos prêmios World Best. Todos os anos, a Travel + Leisure pede aos leitores que avaliem as experiências de viagem ao redor do mundo — para compartilhar suas opiniões sobre os melhores hotéis, resorts, cidades, ilhas, cruzeiros, spas, companhias aéreas e muito mais para a pesquisa World’s Best Awards. O Royal Mansour Marrakech, o célebre hotel de luxo em Marrakech conquistou o prêmio de quinto melhor e mais requintado hotel do mundo e o melhor hotel do norte da África e do Oriente Médio.

Hotel é considerado um dos mais luxuosos do continente africano

Quando o Rei de Marrocos decidiu criar um hotel, quis celebrar a herança artística do artesão marroquino. Então, 1.500 artesãos foram reunidos e nenhuma despesa foi poupada para criar o Royal Mansour Marrakech, que abriu suas portas em 2010 como uma ode à arquitetura tradicional marroquina. A local reinventa a própria ideia de um hotel de luxo. Sem quartos, sem andares, sem corredores, mas uma maravilhosa propriedade de cinco hectares, aninhada nas antigas muralhas da Medina. Desde então, consolidou-se como o melhor hotel de luxo do continente africano.

Local foi criado pelo rei do Marrocos e inaugurado em 2010

Cerca de 1.500 artesãos foram reunidos para a ajudar a materializar cada detalhe do hotel

Tudo foi pensando visando o conforto e o bem-estar dos hóspedes

Serviço digno da realeza

O que separa um bom hotel de luxo de um ótimo hotel é o serviço e no Royal Mansour o serviço está enraizado na perfeição. Cada riad recebe os cuidados de um mordomo empenhado em tornar a estadia inesquecível através de mil e um detalhes personalizados, sempre presentes quando necessário, mas nunca intrusivos.

Os restaurantes estão entre os melhores do mundo

Consciente da sua responsabilidade social, o hotel investe em cursos e formação para os seus mordomos para que possam desenvolver as suas competências linguísticas, conhecimentos gerais e outras habilidades que lhes permitam um melhor desempenho profissional. O papel do mordomo no atendimento aos hóspedes é abrangente.

Áreas de lazer exclusivas estão entre as mais concorridas do complexo

“Os nossos mordomos estão aqui para dar um toque emocional, para permitir que os nossos hóspedes experimentem um lado único de Marrakech, uma dimensão que vai muito além do serviço”, destacou Jean-Claude Messant, Diretor do Royal Mansour Marrakech, que possui 53 riads, residências típicas do Marrocos.

