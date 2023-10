Homenagem merecida, causa nobre e legado na política entre os destaques do dia

Personalidade muito querida do circuito social e empresarial da capital federal, Cleucy Estevão ganha homenagem especial da amiga de longa data, Claudia Salomão, por ocasião de seu aniversário ocorrido no último dia 18 de setembro.

Claudia, como faz tradicionalmente, reúne um pequeno grupo de amigas para brindar Cleucy em um encontro na residência da família Salomão no Setor de Mansões do Lago Norte. Será um fim de tarde que promete ser pautado pela alegria.

CAUSA NOBRE

Ao longo do mês de outubro, a Coluna Marcelo Chaves estará com a cor rosa no destaque em apoio a uma das causas ligadas ao período. Trata-se do Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama.

B’DAY

O advogado e colecionador de arte brasiliense Amador Outerelo Fernandez Júnior (foto) é o aniversariante desta segunda-feira (2). Ele comemora a data com um descontraído almoço em petit comité oferecido por amigo no restaurante Rubaiyat Brasília.

No próximo fim de semana, Amador comemora com amigos cariocas em seu apartamento na Avenida Atlântica, em Copacabana, de onde parte para curta temporada em Paris. Em dezembro, ele irá promover mais uma edição de seu famoso réveillon carioca.

50 ANOS

A Serviços Técnicos de Engenharia (STE) celebra bodas de ouro na próxima quarta-feira, 4, com coquetel especial no Clube de Engenharia. A construtora, com sede no Rio Grande do Sul e escritório em Brasília, atua em todo o território nacional.

LEGADO…

Ex-vice-presidente do Brasil, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-ministro da Educação e da Casa Civil e ex-senador e ex-governador de Pernambuco, o saudoso político Marco Maciel, que também era imortal da Academia Brasileira de Letras…

…NA POLÍTICA

…receberá esta semana uma merecida homenagem em um dos lugares mais emblemáticos da política brasileira. Na próxima quarta-feira, o Senado inaugura uma sala com o nome do político. A expectativa é da presença da viúva, Anna Maria, na inauguração.

PUBLICIDADE…

O IAB Brasil (Interactive Advertising Bureau), associação que há 25 anos representa o ecossistema de publicidade digital no país, promove amanhã, no B Hotel, seminário sobre tendências da publicidade digital para o setor governamental.

…DIGITAL

A presidente da entidade e CEO da Kantar Ibope Media, Melissa Vogel, e a CEO do IAB Brasil, Cris Camargo, realizarão a abertura do evento, que tem presença confirmada de autoridades políticas e representantes do governo federal.

