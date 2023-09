Governança corporativa, portas abertas e saúde entre os destaques da coluna

Cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Grupo Sabin, Sandra Soares Costa (foto) participou do lançamento da 6ª edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, em Brasília. O painel foi liderado por mulheres. Além da apresentação da empresária, a moderação coube a Gabriela Baumgart, presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e contou com palestra de Vânia Lúcia Ribeiro Vieira, secretária-executiva da Controladoria-Geral da União (CGU).

FINALMENTES

A 5ª edição do Hidden chega ao seu último final de semana. Nesta sexta-feira, o acústico Na Varanda ganha os palcos do spot queridinho dos brasilienses, reforçando o que o projeto trouxe ao longo da temporada: música de qualidade, além de boa gastronomia e muita arte. De Brasília, Mari e Daniel Braga, donos do Hidden, partem em breve para Salvador, onde o projeto ganha a sua quarta edição.

PORTAS ABERTAS

A Embaixada da República Dominicana em Brasília abriu as portas, ontem, para 25 estudantes do Centro de Ensino Fundamental Jataí, de São Sebastião. O dia foi de muita diversão e muito aprendizado para a garotada que participou do Programa Embaixada de Portas Abertas (Pepa), realizado pela Secretaria de Relações Internacionais (Serinter).

SAÚDE

Novos tratamentos oncológicos gastrointestinais serão apresentados no Simpósio Internacional de Câncer Gastrointestinal Oncologia D’Or, que acontecerá hoje e amanhã, no B Hotel. Oncologistas de referência no Brasil, cirurgiões especialistas em cirurgia robótica e radio-oncologistas irão apresentar as tendências de tratamento para o futuro.

RESORTS

Brasilienses e turistas de todo o Brasil estão de olho nas várias opções de lazer que desabrocham no estado de Goiás. Alguns até já apontam a região do Lago Corumbá IV como a nova Angra dos Reis do Cerrado. Com previsão de inauguração para 2027, o Bali Resorts é uma das apostas que prometem aquecer o setor do turismo no Centro-Oeste.

A elegância de de Allegra Marcondes Ferraz Venâncio e da mãe Maria Pia no casamento da irmã Sylvia com Rafael Alfinito em Paris

EXCELÊNCIA…

O ParkShopping, que celebra este ano quatro décadas, foi certificado no Experience Awards 2023, premiação que reconhece as referências em Experiência do Cliente nas áreas de varejo, mobilidade e utilities. O PKS e mais três outros centros de compras e experiências da Multiplan se destacaram no segmento Shoppings, que recebeu mais de 26 mil votos.

…RECONHECIDA

Idealizada pela SoluCX em parceria com a Exame e a Gouvêa Experience, a premiação indica o ranking NPS (Net Promoter Score), uma métrica de lealdade do cliente, e visa reconhecer as empresas com os melhores índices do Brasil em diversos segmentos. Vale destacar que no mês de novembro o ParkShopping fará uma grandiosa festa de aniversário.

MEDITAÇÃO

O Pontão do Lago Sul recebe nesta sexta-feira, a partir das 19h30, a Meditação da Lua Cheia, da Arte de Viver. O encontro ocorrerá na área próxima ao Izzi Wine Garden. Serão disponibilizados tapetinhos de meditação em número limitado. Vale destacar que o Pontão tem realizado inúmeras ações ao longo do ano voltadas para os brasilienses.

MOSTRA

A exposição Trans Laerte estreia na Caixa Cultural Brasília com trabalhos inéditos da cartunista Laerte Coutinho. Trata-se de uma amostra interativa de tirinhas, cartuns e charges dos mais de 50 anos de produção da artista. O público poderá visitar a exposição de terça a domingo, até o dia 5 de novembro, na Caixa Cultural de Brasília, no Setor Bancário Sul.

Fotos: Arquivo Pessoal