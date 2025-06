Governador Ronaldo Caiado e primeira-dama Gracinha promovem Arraiá do Bem

Uma noite de celebração e de solidariedade marcou mais uma edição do Arraiá do Bem, realizado no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia. O evento foi conduzido pelo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, e pela atuante coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado. O casal recebeu os convidados para a quinta edição da festa junina solidária, na capital goiana.

A Coluna Marcelo Chaves foi convidada para o já tradicional evento beneficente. Líder do Goiás Social e anfitriã da noite, a primeira-dama Gracinha Caiado enfatizou que a iniciativa contribui para fomentar ações focadas na melhoria da qualidade de vida de pessoas vulneráveis em todo o estado. “Hoje aqui mostramos a todos o quanto Goiás tem no seu povo o espírito de solidariedade”, ressaltou ela.

Melissa Gontijo, Carlos Gurgulino, Gracinha Caiado e o secretário de Indústria e Comércio de Goiás, Joel Braga

Gracinha complementou que, enquanto todos estavam na festa, com alegria, também estavam fazendo bem a muitas pessoas que precisam de apoio. Já o governador Caiado disse que não tem nada melhor do que governar com amor, solidariedade e transparência. “É gratificante ver o povo goiano cada vez mais alegre e ciente de que o que é produzido aqui é repassado para as pessoas que necessitam”.

Marcela e Maria Caiado, filhas de Gracinha e Ronaldo Caiado

Caiado ainda enfatizou a assertividade das ações sociais do estado que, implementadas de forma integrada entre diferentes áreas do governo, são referência nacional na emancipação de famílias. Neste ano, o Arraiá do Bem contou com barracas recheadas de comidas típicas, decoração com enfeites tradicionais e as apresentações de quadrilhas. O locutor Cuiabano Lima conduziu a festa.

Maiara e Maraisa foram a atração principal da festa

Entre as atrações estavam as duplas sertanejas Maiara e Maraisa, Edson e Hudson, além dos cantores Rayan Barreto, Hugo Vitti e Maluê. “Todo mundo que está aqui pode curtir o nosso show. Mas, na verdade, estamos aqui para ajudar o próximo”, afirmou a cantora Maiara. O evento teve a presença de integrantes da equipe de governo, bem como de inúmeras autoridades e representantes de vários segmentos.

Vera Arantes, Cyda Monteiro, Mônica Hial e Manu Touma

O Arraiá do Bem é realizado por meio de parcerias com a sociedade civil e iniciativa privada que contribuem com valores, alimentos e bebidas consumidas na festa. No ano passado, o Governo de Goiás conseguiu arrecadar quase R$ 1 milhão, destinados a projetos sociais que apoiam entidades beneficentes e muitas famílias em situação de vulnerabilidade social.