Giro europeu, perrengue chique, estresse, temporada, em Brasília e novo nome

PERRENGUE…

Já imaginou comprar um carro elétrico de quase 600 mil reais e dentro de um ano ele simplesmente parar? Foi o que aconteceu com um advogado do circuito Brasília – Goiânia. O profissional levou o carro dez vezes até a concessionária para tentar resolver a situação.

…CHIQUE

Experiente no mundo jurídico, o advogado ingressou com uma ação no TJDFT e a Porsche foi condenada a substituir o veículo por um novo. A sentença saiu há um mês, mas até agora, a gigante automobilística alemã não cumpriu, de acordo com ele, que contou tudo para a coluna.

ESTRESSE

Saia justa ontem, na Embaixada da Turquia. Durante um almoço exclusivo para jornalistas da capital, uma pessoa simplesmente apareceu do nada sem ter sido convidada. A penetra ainda distribuiu cartões de visita entre os presentes, causando constrangimento aos organizadores.

TEMPORADA

A embaixatriz Lais Amaral aterrissou em Brasília. Hospedada na casa da irmã Leila Chagas, no Lago Norte, Lais passará uma temporada de três meses na capital, onde mata a saudade da família e dos amigos e passa os festejos de fim de ano. Em janeiro ela retorna para Porto of Spain.

RASANTE EM BRASÍLIA

Ciceroneado pelo cientista político Gylwander Peres e a noiva Ana Paula Alencar, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve em Brasília no último domingo. Na capital, ele cumpriu diversas agendas acompanhado de seu secretário de Relações Institucionais, o ex-deputado federal Darci Coelho. Na pauta dos encontros, a apresentação de importantes projetos para o desenvolvimento do turismo e da economia do estado do Tocantins.

ALMOÇO

O advogado brasiliense Wesley Lacerda comemora no próximo sábado, dia 30, mais um aniversário, e brinda a vida na presença dos amigos mais próximos. Ele recebe um pequeno grupo para um almoço harmonizado no Verona Ristorante. O chef Diego Gebrim assinará o cardápio da tarde.

GRATUITO

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF vai inaugurar hoje, às 9h, o Wi-Fi Social DF, na nova UPA do Gama. O secretário Gilvan Máximo estará presente no evento para lançar a internet gratuita para os moradores e comerciantes da região, todos beneficiados com a iniciativa.

NOVO…

Ex-secretário executivo de Educação, Fábio Sousa assumiu ontem, a presidência do CEASA-DF. “Estou honrado e agradecido pela confiança do governador Ibaneis Rocha para cumprir este importante papel”, disse ele. O CEASA-DF é responsável pelo abastecimento alimentar do DF.

…NOME

Uma gestão centrada na transparência e no controle dos gastos públicos é o objetivo de Fábio à frente das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (CEASA). “Estou honrado e feliz por tomar posse neste dia 27 de outubro, dia da Engenheira e do Engenheiro Agrícola”, disse.

DEBATE

Um debate promovido pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) entre os candidatos à OAB-DF, deu a oportunidade para os postulantes ao cargo apresentarem suas propostas para a Advocacia Pública Federal. A eleição da OAB-DF será no dia 21 de novembro.

BORBULHAS

Em comemoração ao Dia Mundial do Champagne, o Palácio Tangará e a Moët & Chandon realizam evento hoje em São Paulo, com apresentação do músico Tony Gordon, no estrelado pelo Guia Michelin, restaurante Tangará Jean-Georges. No cardápio, delícias como Coxinha com Caviar e Abobrinha com Queijo de Cabra Trufado.

REDENTORA

Para festejar os 175 anos de nascimento e o centenário de morte da princesa Isabel, o Museu Imperial e o Instituto Histórico de Petrópolis promovem o congresso De Isabel Christina a Condessa d’Eu: Trajetória (1846-1921), entre os dias 16 a 19, no canal do museu no YouTube.

MARANHENSE

O deputado Josimar de Maranhãozinho está sendo apontado como o grande entrave nos planos do governador Flávio Dino no Maranhão. Pessoas próximas do parlamentar afirmam que Josimar está virando a 3ª via para chegar ao Palácio dos Leões quebrando a hegemonia de Dino no estado.

Fotos: Marcelo Chaves e Arquivo Pessoal