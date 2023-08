A influenciadora digital brasiliense Giovanna Adriano e o empresário sergipano Rodrigo Vieira se casarão no próximo ano no mês de setembro. O casal, que ficou noivo recentemente, em uma belíssima cerimônia intimista na casa da família da noiva, no Lago Sul, escolheu Saint-Tropez, badalado balneário francês, para o sim.

Foto: Arquivo Pessoal