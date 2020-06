Formatura na Escola Americana e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE 

FORMADAS: CATARINA LINS, MARIA VICTORIA VENÂNCIO E SOFIA LIMA FESTEJANDO A FORMATURA PELA ESCOLA AMERICANA DE BRASÍLIA, ENTRE KARINA LIMA E BENIGNA VENÂNCIO

Campanha

Primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social Mayara Noronha está engajada na campanha para arrecadação de agasalhos, que o GDF está promovendo em favor dos mais necessitados junto com demais secretarias, Polícia Militar, vice-governadoria e Câmara Legislativa. Amanhã volto ao assunto.

Saudade…

Trabalhadores da cultura do Distrito Federal irão hoje para a rua em solidariedade aos que perderam seus entes queridos e para homenagear os que partiram. A mobilização é fruto da situação emergencial que vivemos atualmente. O encontro será às 17h30, na Rodoviária do Plano Piloto.

…que fica

Na ocasião, será realizada a primeira ação da performance “Quem partiu é amor de alguém”. O intuito é chamar a atenção e sensibilizar a população nesses tempos de pandemia. A performance busca comunicar que “estamos aqui, existimos e disponibilizamos nosso olhar e apoio”, diz a organização.

Retorno

Previsto para sair na próxima quarta-feira, um voo fretado da Copa Airlines, contratado pelo Governo Federal com destino a Cidade do Panamá e a Porto Príncipe. O voo trará brasileiros que estão retidos nessas capitais do Panamá e Haiti por conta da pandemia. O voo aterrissará no Brasil no dia 4.

Chope…

A Confraria Panelas da Casa em parceria com a Cervejaria Colombina e a Pulso Distribuidora realizam no próximo dia 6, uma ação beneficente em favor dos trabalhadores do setor de bares, lanchonetes e restaurantes do DF. Ao todo, doze restaurantes da capital serão pontos de troca para arrecadar…

…solidário

…alimentos não perecíveis que serão destinados para os funcionários mais necessitados das unidades fechadas devido à pandemia causada pelo novo coronavírus. A cada 2kg de alimentos doados, o participante receberá 1 litro de chope Colombina. A troca será limitada a duas unidades por CPF.

Música

Cantora e atriz brasiliense Mariana Guel lança hoje, sob o pseudônimo de Sellva, o EP Atmosfera. O registro foi gravado em 2019 no Estúdio 12 Dólares, em São Paulo, e conta com canções produzidas pelo músico Lucas Santtana, com mixagem de Fabio Pinczowoski e masterização de Gilberto Monte.

O poder…

Nutricionista e especialista em nutrição clínica e funcional, Leone Gonçalves revela que os mais recentes estudos mostram a importância da vitamina D para o fortalecimento da imunidade: “Foi publicado agora durante o surto do novo coronavírus em um jornal italiano, o La Reppublica,…

…da vitamina

…uma matéria realizada na Universidade de Turim, no norte da Itália, em que pacientes graves infectados pelo novo vírus verificou uma alta prevalência de deficiência de vitamina D. Já outros estudos sugerem que a suplementação pode melhorar a resposta imune e proteger contra infecções.”

Sucesso

Lady Gaga lançou seu novo álbum, “Chromatica”, e já está fazendo sucesso no streaming. No ranking da Deezer das mais ouvidas do Brasil, o Top Brazil, ela já está na primeira posição, com “Sour Candy”, parceria com Blackpink – grupo de K-pop formado por Jennie, Lisa, Rosé e Jisoo.

Live

Mais uma live interessante marcada para amanhã. Os médicos dermatologistas Rodrigo Frota e Marcelo Brollo realizam um bate-papo para tirar dúvidas sobre o implante capilar. A dupla, especializada no assunto, estará respondendo perguntas dos seguidores, através do Instagram @drrodrigofrota.

Para…

O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) vem recomendando, em relatório, que os governos adotem políticas de assistência específicas para os segmentos mais vulneráveis socialmente, principalmente mulheres residentes em periferias e favelas. Segundo o levantamento, elas necessitam…

…elas

…da assistência uma vez que formam a linha de frente do trabalho não remunerado de familiares. A recomendação destacou também que o grupo é predominante em atividades remuneradas com maiores riscos de contágio — as mulheres correspondem a 80% e 90% das enfermeiras, cuidadoras e domésticas.

Doação

A Secretaria de Turismo entregou no sábado, 120 cestas básicas para artesãos que passam por aperto financeiro por conta da covid-19. As cestas foram doadas pelo Mesa Brasil Sesc à Federação das Associações de Artesãos do DF e Entorno – FAARTE. Dez regiões administrativas foram contempladas.

Bastidores

A Editora Planeta marcou para breve o lançamento do livro da esposa de Sérgio Moro. Na obra, Rosângela Wolff Moro revela bastidores do período em que o marido esteve à frente do Ministério da Justiça, no governo federal. Rosângela conta no livro detalhes dos 15 meses do ex-juiz no ministério.

Opção

O Instagram anunciou que está testando novas medidas de monetização em sua plataforma. Elas incluem que os usuários paguem de US$ 0,99 a US$ 4,99 para destacar seus comentários durante uma transmissão ao vivo. Vale destacar que em tempos de confinamento, os posts patrocinados vem aumentando.

Vendido

De acordo com o portal lancamentos-rj.com, o tradicional Hotel Glória do Rio de Janeiro, fechado há anos após paralisação de uma reforma, foi novamente vendido, desta vez para o grupo Opportunity. A expectativa é que o prédio seja restaurado e se transforme em luxuosos apartamentos residenciais.

