Filho de Pelé quer conhecer túnel que leva o nome do pai em Taguatinga

Filho do saudoso rei Pelé, o preparador físico Joshua Arantes do Nascimento (foto), está emocionado e ansioso para conhecer o recém-inaugurado Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, que faz uma justa homenagem ao seu pai. De acordo com Joshua, em sua próxima vinda ao Brasil, ele pretende conhecer pessoalmente o local junto com a noiva, a brasiliense Bárbara Meireles.

Foto: Arquivo Pessoal