Festa em São Paulo, personagens e encontro italiano entre os destaques da coluna

PERSONAGENS

Estreia hoje na TV Brasil a nova série Como Nascem os Heróis com apresentação da drag queen Rita von Hunty. A série traz uma abordagem crítica e divertida sobre a vida de dez ícones da história brasileira, dentre eles Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares, Anita Garibaldi e Zuzu Angel. Vale a pena conferir os episódios que prometem ser sucesso.

ENCONTRO…

A Embaixada da Itália em Brasília sediou o 3º Capítulo da Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba. O ponto alto da noite foi a honraria concedida a Francisco Ansiliero, ícone da alta gastronomia brasiliense e restaurateur à frente do renomado Dom Francisco. Em reconhecimento à sua incansável defesa da cozinha italiana, dos frutos do mar e da…

…ITALIANO

…educação enogastronômica na capital, Ansiliero foi ordenado “Cavaliere”. A ordenação de Francisco Ansiliero como “Cavaliere” na Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba teve uma promotora de peso: a Cavalieri Sueli Maestri, que já havia sido a primeira mulher a ser ordenada na Delegação de Brasília da Ordem é a curadora do evento Vini D’Italia.

LIXO ZERO

À frente da rede Like Ü Home Sweet Hotel, em Brasília, a empresária Valéria Farias tem se destacado como uma das vozes mais influentes da gestão sustentável no Brasil. Agora, o seu trabalho ganha um novo reconhecimento: ela será premiada na categoria Conscientização do Prêmio Lixo Zero 2025, em cerimônia para convidados que acontece hoje, na cidade.

TÚNEL…

A personagem Carranquinha, um dos maiores ícones da TV Brasília nas décadas de 1970 e 1980, está de volta em uma nova fase. O projeto Aventuras de Carranquinha, contemplado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), lança no dia 4 de dezembro um livro infantil ilustrado e inicia, a partir de fevereiro de 2026, um circuito gratuito…

…DO TEMPO

…de contação de histórias em escolas públicas do Varjão e do Riacho Fundo I. Símbolo afetivo da infância de milhares de brasilienses, Carranquinha foi criada pela psicóloga Silvia Moraes Valladares e ganhou vida na TV pela atriz Adriana de Moraes, no programa Carrossel, transmitido pela TV Brasília entre os anos de 1967 e 1991 em Brasília e Goiânia.

NOSSO…

A capital federal se prepara para receber uma das maiores celebrações natalinas do Distrito Federal. Entre os dias 8 de dezembro e 4 de janeiro, o Nosso Natal 2025 vai transformar a Esplanada dos Ministérios em um espaço de convivência, encantamento e renovação, reunindo arte, cultura, solidariedade e práticas sustentáveis, entre outros quesitos.

…NATAL

O projeto nasce com a missão de oferecer ao público uma experiência leve, acolhedora e repleta de significado. Pensado para todas as idades, o evento cria um ambiente onde as famílias podem vivenciar a magia do Natal em sua essência, com luzes, encontros e esperança. O investimento público total no Nosso Natal 2025 foi de R$ 15 milhões.