Festa de São João de Jorge Bastos e Mônica Moura ganhou destaque na coluna

O presidente da empresa estatal Infra S.A., Jorge Bastos, e a esposa Mônica Moura foram anfitriões de uma festa de São João que movimentou o Lago Sul na semana passada. O casal abriu a aconchegante residência para uma noite típica com a presença de 200 convidados, e uma variedade de barraquinhas com comidas típicas e bebidas preparadas na hora pelo Mixz’z Bar. Uma mesa com bolos e doces também ganhou elogios pela variedade de iguarias servidas ao longo do evento.

Lia Rodovalho e João Clerot

“Nosso arraiá virou tradição entre os amigos, desde 2017. Como tudo é feito em casa, a decoração e a comida é uma terapia com as amigas, que ajudam em tudo. São momentos muito divertidos”, disse a anfitriã Mônica Moura. As atrações foram um capítulo à parte. Se apresentaram na noite decorada com bandeirinhas pela própria dona da casa, a Quadrilha Arroxa o Nó, a Banda Mexe Ville, de Campina Grande, na Paraíba, além de El Falcony, Conde Sanfoneiro e o DJ Felipe Mar.

Mônica Moura entre Caio Mendonça e Clayton Camargos

ENCONTRO…

Um dos principais jornalistas políticos do Brasil, Leandro Mazzini, colunista do Jornal de Brasília e de mais 50 veículos de comunicação pelo Brasil, entre eles a revista Isto é, está comandando a 16ª edição do e-mundi, Encontro Mundial de Imprensa, que está reunindo jornalistas de várias partes de mundo. O Jornal de Brasília está presente como convidado do evento.

…DE JORNALISTAS

Também presentes estão os jornais O Globo e Folha de São Paulo, os portais R7, Metrópoles e IG. Veículos de outros países também estão no encontro que está sendo realizado no Sul da Bahia. Os jornais Clarín, da Argentina, El País, do Uruguai, El Universal, do México, e a revista Visão, de Portugal. O e-mundi segue em Porto Seguro, Trancoso e Caraíva.

AGORA É LEI

O deputado Joaquim Roriz Neto comemorou a primeira Lei de sua autoria, sancionada pela governadora em exercício Celina Leão. O texto proíbe o uso do Cartão Prato Cheio para a aquisição de bebidas alcoólicas e de cigarro. Outros dois projetos de lei de Roriz Neto devem ser sancionados nos próximos dias. Um deles, voltado ao combate à violência contra a mulher.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares de dona Genilda Padilha Valle, que nos deixou ontem, após passar alguns dias internada com problemas de saúde. Condolências em especial para o filho, o advogado brasiliense João Carlos Padilha. O velório está marcado para hoje, às 14h30, na capela 5 do Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento ocorrerá às 17 horas.

VERÃO…

O brasiliense Guilherme Siqueira, um dos principais relações públicas do mundo, tem recebido famosos brasileiros na belíssima residência em que costuma veranear com o seu companheiro, o estilista Domenico Dolce, um dos fundadores da grife italiana Dolce & Gabbana, em Portofino, na Itália. A casa com acesso pelo mar possui uma das vistas mais bonitas para a região.

…ITALIANO

Quem foi recebido na propriedade por Domenico e Guilherme esta semana foi o apresentador Luciano Huck com a esposa Angélica, junto com os filhos do casal. A atriz Grazi Massafera, que se prepara para encarnar a personagem de Dona Beja, em uma nova produção para a televisão, também está curtindo o verão de Portofino com o amigo Guilherme Siqueira.

Fotos: Alan Santos