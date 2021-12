Festa de Natal da ex-primeira-dama Karina Curi e muito mais na coluna

A ex-primeira-dama do DF, Karina Curi, movimentou a casa da família no Lago Sul com uma animada festa de Natal. Karina recebeu na noite ao lado do namorado Marco Aurélio Cunha e dos filhos. Na ocasião, foram arrecadadas cestas básicas para a Campanha Natal Sem Fome, da Associação Casa de Apoio da Ceilândia (ACAC). A banda BSBeat animou a pista de dança que ferveu madrugada adentro.

Soninha e In Loon Lin

Caroline Collor entre as filhas Cecile e Celine

Isabella e Carlos Carpaneda

NOSSO…

O presidente do Lide Brasília, empresário Paulo Octavio, teve um gesto nobre no último almoço-debate do ano do Lide Brasília, na semana que passou no Brasília Palace. No púlpito do evento, ao iniciar o seu discurso e antes de chamar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para falar, PO fez menção…

…MUITO…

…a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovido pelo JBr do Bem, responsável por todas as ações solidárias do JBr. Paulo Octavio convidou os empresários para em um minuto fazerem uma rede de ajuda para alcançar o valor de R$ 20 mil, destinados à campanha, que pretende auxiliar 24 ONGs e instituições…

…OBRIGADO…

…de caridade, além de famílias em situação de vulnerabilidade social no DF e no Entorno. No espaço de um minuto, a meta foi alcançada . Doações que foram repassadas em forma de uma cota, depositada em uma conta usada exclusivamente para a ação, com supervisão da diretora financeira do JBr, Dagmar Galvão.

O ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, com os filhos Leonardo e Gabriel na solenidade em que foi condecorado com a Medalha do Mérito Legislativo

…PELO…

Parte dos empresários que levantou a mão, já fez a doação, e a outra parte está fazendo no decorrer dos dias. Nossos agradecimentos aos empresários Paulo Octavio, Janete Vaz, Marconi de Souza, Janine Brito, Laura Oliveira, Getúlio Lopes e Sandra Rodrigues pelas doações feitas em favor da ação solidária do JBr.

…APOIO

Nosso obrigado também para o presidente da CEB, Edison Garcia, que doou como pessoa física. Para o advogado Juliano Costa Couto e para a advogada e presidente do Lide Brasília Mulher, Livia de Moura Faria, que prontamente fizeram as suas doações. Vamos citar no decorrer da semana, os outros participantes.

Fotos: César Rebouças