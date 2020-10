Fera Palace Hotel anuncia reabertura no dia 1º de dezembro em Salvador

PUBLICIDADE

Fechado desde março, o Fera Palace Hotel, empreendimento boutique localizado no Centro Histórico de Salvador, voltará a funcionar a partir do dia 1º de dezembro. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o hotel está implantando uma série de medidas que visam garantir a segurança dos hóspedes.

Entre elas estão: check-in online, cardápio digital, obrigatoriedade do uso de máscara, medição de temperatura, distanciamento social de 1,5m e disponibilização de álcool gel 70% na entrada, saída do hotel e nas áreas internas. Para o empresário Antonio Mazzafera, fundador e CEO do grupo hoteleiro, a reabertura do Fera Palace representa um passo importante na recuperação do turismo baiano.

“Estamos muito felizes com a reabertura em dezembro. Salvador é um dos destinos culturais mais importantes do Brasil, e esperamos que o aumento do interesse pelo turismo doméstico motive visitantes de todo o país a conhecer a Bahia,” disse. Inspirado no Flatiron Building de Nova York, o Fera Palace foi o primeiro hotel de luxo da cidade de Salvador quando abriu suas portas em 1934.

Fotos: Arquivo Pessoal