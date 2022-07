Felipe Kubitschek Pereira e Lara Lemann se casam na Suíça

Neto de JK e filha de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, celebram casamento em castelo perto de Zurique

Pouco mais de um ano após a oficialização da união dos empresários Felipe Octávio Kubitschek Pereira e Lara Lemann, em Brasília, em uma cerimônia intimista, ocasião em que o titular da coluna esteve presente, o bisneto do ex-presidente e fundador de Brasília, JK, e filho do ex-senador e empresário Paulo Octavio e de Anna Christina Kubitschek, e a filha do empresário e investidor Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil, e da educadora suíça Susanna Mally Lemann, novamente brindaram a união do casal.

O castelo Schloss Rapperswil, na Suíça, foi o cenário para o casamento

Desta vez o local escolhido foi castelo Schloss Rapperswil, na Suíça, erguido no início do século XVIII, localizado no leste da cidade de Zurique, com uma das vistas mais bonitas da região. No lugar, com um cenário mais parecido com os de filmes de contos de fadas, os noivos receberam convidados, entre familiares e amigos muito próximos, para celebrar o casamento. Evento em pleno verão europeu, em clima de descontração e com decoração de muito bom gosto pautada pela discrição, marca registrada das famílias dos noivos.

Lara, a noiva, usou um belíssimo vestido da estilista filipina-francesa Monique Lhuillier. As mães dos noivos também chamaram a atenção pela elegância. Anna Christina Kubitschek usando um impecável modelo Oscar de la Renta, e Susanna Mally Lemann com um clássico Valentino. Muito feliz no casamento do neto, estava dona Wilma Pereira. “Acompanho a história de amor de Lara e Felipe desde o início. Eles são um casal que sempre me encantou pela parceria, a amizade e principalmente pelo companheirismo”, disse à coluna.

Entre os convidados de Brasília que marcaram presença no casório estavam José Celso e Ana Maria Gontijo, que depois seguiram para Portugal onde passam temporada em Cascais; Léo e Maria Tereza Cavalcanti; Fernanda Adriano, que havia casado a filha dias atrás na Itália; além das tias do noivo Cláudia Pereira e também Alejandra Kubitschek que foi de Nova York, onde mora. Uma das cenas mais marcantes do casamento foi a saída dos noivos em um automóvel Rolls-Royce antigo da coleção do pai da noiva, guiado por Lara.

