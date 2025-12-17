Exposição que celebra os 118 anos de Oscar Niemeyer movimenta o STF

O Supremo Tribunal Federal recebeu esta semana a abertura da exposição Niemeyer Solidário – Da Obra do Berço à Justiça Global, que emocionou autoridades ao comemorar os 118 anos de Oscar Niemeyer. Entre as presenças de destaque estiveram o ministro do STF Gilmar Mendes, a vice-governadora Celina Leão, o embaixador Laudemar Aguiar Neto e o chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha.

O idealizador da mostra Paulo Niemeyer recebe o ministro Gilmar Mendes e a vice-governadora Celina Leão

Após a solenidade, o curador e idealizador da mostra, Paulo Niemeyer, bisneto de Oscar Niemeyer, conduziu uma visita guiada exclusiva, apresentando detalhes, curiosidades e o percurso humanista do arquiteto. O grupo demonstrou entusiasmo com a profundidade e simbolismo do legado exibido. O coquetel, assinado pelo chef Pedro Moreira, encerrou a noite com muita descontração.

Maria Paula Pinheiro, neta de Israel Pinheiro

A exposição, com o patrocínio da Caixa Econômica Federal e apoio do Governo do Brasil, segue itinerante: após o STF, migrará para a Caixa Cultural Brasília e, em seguida, outras unidades da Caixa Cultural pelo país. “Esta mostra revela mais do que obras – revela um pensamento universal. Niemeyer projetou para o mundo, para a paz e para o encontro entre os povos”, disse o embaixador Laudemar.

Roberto Doring e Natanry Osório

Já Paulo Niemeyer destacou a emoção em ver materializada a mostra. “Ver esta exposição nascer dentro do STF é uma emoção imensa. Aqui, onde a democracia se afirma todos os dias, o legado do meu bisavô ganha nova vida. É muito bonito perceber como a arquitetura solidária de Oscar Niemeyer continua tocando as pessoas e despertando reflexão, diálogo e encantamento.”