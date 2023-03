Exposição, atração, espelho e mão no bolso entre os destaques da coluna

ATRAÇÃO

O cantor Wesley Safadão aterrissa em Brasília na próxima semana. Ele será a grande atração do aniversário do advogado Nelson Wilians, na próxima quarta-feira (22). O homenageado e o artista são grandes amigos. A festa terá como anfitrião o economista Fernando Cavalcanti, vice-presidente da NWADV, que abre a casa no Lago Sul para homenagear o amigo e sócio.

ESPELHO

A médica dermatologista Mariana Corrêa, que há quatro anos faz parte da coordenação científica do congresso que é uma referência mundial na área científica da beleza, o AMWC do Brasil (Aesthetic Medicine World Congress), está afivelando as malas para curta temporada na Europa. Ela participará do AMWC em Monte Carlo, Mônaco, na primeira semana de abril.

MEDO

O cineasta uruguaio Gustavo Hernández estará em Brasília nesta sexta-feira, dia 17, e sábado (18), como convidado especial do FIC Fantástico no CCBB. Diretor que é reconhecido no segmento de terror e suspense, ele apresenta ao público seu filme Vírus 32, hoje, e realiza pré-estreia de Lobo Feroz, amanhã. Após as sessões Gustavo participa de bate-papo.

MÃO…

Boas novas. Os lojistas e consumidores do Distrito Federal estão otimistas com a Páscoa deste ano. Além de crescimento de 18% nas vendas em relação ao ano passado, há também previsão de aumento de 20% no valor dos presentes por parte dos consumidores. Os dados são de pesquisa de expectativa realizada pelo Instituto Fecomércio-DF.

…NO BOLSO

A maioria dos empresários, 65,8%, integrantes dos segmentos que faturam com a data, acredita que o período será muito melhor que em 2022. O índice representa um recorde na série histórica das últimas cinco pesquisas. No ano passado, menos da metade (42,9%) achava que a Páscoa seria melhor que a da edição anterior, em 2021.

A empresária Márcia Bittar com Mayra Perin no happy hour que ganhou das amigas esta semana em comemoração ao seu aniversário

RETORNO…

Os brasilienses tiveram uma excelente notícia essa semana com a volta do governador Ibaneis Rocha ao comando do Distrito Federal. O político é um dos melhores governantes que a capital federal já teve e um gestor que está fazendo história com inúmeras obras e ações em favor da população. Misto de alívio e de alegria pela volta de Ibaneis ao Buriti.

…FESTEJADO

Data para comemorar também o retorno da primeira-dama Mayara Noronha Rocha, muito admirada na região Centro-Oeste, pelo trabalho incansável que promove em favor das famílias menos favorecidas do DF e do Entorno. A comemoração dos brasilienses nas redes sociais após o anúncio da volta do casal ao Buriti foi intensa.

LEITURA

A Editora Martin Claret acaba de lançar Recordações pessoais sobre Joana d’Arc. A obra de Mark Twain conta com a tradução de Carla de Mojana di Cologna Renard, jornalista e mestre em Estudos Linguísticos, Literários e Tradutológicos em francês pela USP. Em edição de colecionar, o livro apresenta uma perspectiva histórica sobre Joana d’Arc e a Guerra dos 100 anos.

Fotos: César Rebouças