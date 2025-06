Ex-deputada e ex-vice-governadora Márcia Kubitschek é homenageada com nome de prédio

Em evento prestigiado pelos descendentes diretos da família de JK e por representantes do Governo do Distrito Federal (GDF) e do Judiciário, a PaulOOctavio entregou o Residencial Márcia Kubitschek, na SQNW 103, no Noroeste. O edifício homenageia a deputada federal constituinte, vice-governadora do DF e vice-presidente da Embratur, falecida em 2000. Após o descerramento da placa do empreendimento, também foi inaugurado um mosaico com a imagem de Márcia Kubitschek no pilotis.

Da família Kubitschek estiveram presentes duas filhas da vice-governadora, Anna Christina e Júlia, e os netos Felipe Octávio, André Octávio e Luiza. O empresário Paulo Octávio, dono da construtora e genro de Márcia, saudou os moradores do prédio e destacou o trabalho da saudosa sogra. “Márcia terminou o trabalho como deputada e aceitou ser vice de Joaquim Roriz na primeira eleição de Brasília. A Márcia e o Roriz, juntos, fizeram uma mudança radical em Brasília”, destacou.

Coube a André Kubitschek falar em nome da família. O vice-presidente do Memorial JK agradeceu aos trabalhadores das obras e elogiou a qualidade do edifício, antes de falar do simbolismo da homenagem. “Minha avó partiu cedo, mas seu legado é eterno e nos traz orgulho. Hoje, lembramos e homenageamos essa mulher de fibra, habilidosa e competente, que foi deputada constituinte e vice-governadora, mas acima de tudo, uma pessoa que faz falta e é lembrada por todos os brasilienses”.

O secretário de Governo do DF, José Humberto Pires de Araújo, esteve presente no evento. “Quando olho para os netos e bisnetos de JK, penso que essa família merece nossa gratidão para sempre. Hoje estamos todos bem, mas quando olhamos para 70 anos atrás, penso: ‘como estariam as nossas famílias?’”, contou. “Eu lembro desses meninos, na Câmara, Felipe e André, de terno. Pessoas boas, que têm berço, têm história e que certamente continuarão construindo o nosso Brasil”, concluiu.