Evento para festejar posse de Zanin tem convites esgotados e fila de espera

Tomando posse nesta quinta-feira (3), como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin (foto), logo após a cerimônia e os cumprimentos na sede do STF na Praça dos Três Poderes, será recepcionado com um evento no Espaço Monumental. A noite com algumas atrações, coquetel volante e jantar será em sua homenagem. Organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, a festa com convites vendidos ao custo de R$ 500, por pessoa, estão esgotados. Até fila de espera, com quase uma centena de pessoas, acabou se formando. Todos querendo cumprimentar o novo ministro que promete ser um dos mais poderosos do Brasil.

Foto: Reprodução