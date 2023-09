Evento de moda movimenta o Museu Nacional da República

Contagem regressiva para mais uma edição do Metrópoles Fashion & Design Festival, que terá como anfitriã a colunista de moda e empresária Ilca Maria Estevão (foto). Serão dois dias, para, de acordo com Ilca, ressignificar o futuro, vivenciar o presente e resgatar o passado.

Começa amanhã e segue até a próxima sexta-feira, no Museu Nacional da República – a partir das 9h. De acordo com os organizadores, o momento é de união na moda, na arte, no design, na sustentabilidade e tudo em favor do fortalecimento da cultura no Distrito Federal.

UM ANO

O Shopping Casapark realiza evento hoje para celebrar o aniversário de um ano do Casapark Prime, o programa de relacionamento do mall com arquitetos e designers da cidade. Antes, o público será recebido para palestra com o arquiteto Guto Requena.

EM PARIS

Devidamente acomodados no Hôtel de Crillon, na Place de la Concorde, Paulo Octávio e Anna Christina Kubitschek aterrissaram essa semana em Paris. O casal está na França para o casamento de Sylvia Marcondes Ferraz Venâncio com Roberto Alfinito.

CULTURA…

Globetrotter e uma das principais anfitriãs de Brasília, a empresária Lisane Bufquin abre mais uma vez as portas de sua belíssima casa, conhecida pelo rico acervo de arte asiática que possui, para um jantar de lugares marcados.

…ASIÁTICA

Na ocasião, Lisane, que domina como poucos a arte de bem receber, promove uma noite especial em homenagem a amigos embaixadores da Ásia integrantes do corpo diplomático de Brasília. Encontro para celebrar a arte e cultura desses países.

ORAÇÃO

Os amigos da empresária Nevinha Costa estão em uma corrente fervorosa de orações. Em estado muito delicado de saúde, Nevinha está internada na UTI do hospital DF Star há mais de quarenta dias, de acordo com amigas próximas da família.

PRÊMIO…

A tradicional premiação do parlamento brasileiro terá como novidade, em 2023, a eleição de deputados e senadores que mais se destacaram por região do país (Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste). Os vencedores do Prêmio Congresso…

…CONGRESSO…

…em Foco serão conhecidos no dia 21, às 20h, em cerimônia no Patrícia Buffet, em Brasília. Milhares de pessoas participaram da votação na internet que também premiará os “Melhores da Câmara” e os “Melhores do Senado”. Além da premiação popular…,

…EM FOCO

…um júri especializado com a participação de jornalistas elegerão os melhores parlamentares, assim como os destaques na “Defesa da Educação” e na área de “Clima e Sustentabilidade”. Premiação que promete repercutir em todo o país.

Foto: Felipe Menezes