Estudante brasiliense vence olimpíada de matemática em Nova York

O estudante brasiliense Heitor Sasaki (foto), de 12 anos, aluno da escola Eleva Brasília, conquistou a concorrida medalha de prata na 4ª Olimpíada Copernicus de Matemática, com etapa final realizada na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Vitória conquistada no último dia 13. Familiares e amigos do jovem talento estão comemorando o feito.

Foto: Arquivo Pessoal