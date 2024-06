Espaço especializado em chocolates é inaugurado com evento na Asa Sul

Uma boa notícia para os chocólatras de plantão. A Goldko desembarcou em Brasília e para celebrar a chegada do espaço da marca na cidade, a empresária Marcia Matos, franqueada do endereço, reuniu convidados na comercial da 309 Sul. Presente no evento Chantal Kopenhagen Goldfinger, a CMO e Head de Franquias que lidera a expansão da marca de chocolates saudáveis há seis anos no mercado.

A GoldKo foi fundada por Paulo Kopenhagen Goldfinger, o mestre chocolateiro por trás das receitas especiais; Gregory Kopenhagen Goldfinger, CEO; e Chantal Kopenhagen Goldfinger. O portfólio da GoldKo inclui chocolates em barra, bombons recheados, marshmallow de colher e versões remodeladas de itens que se tornaram clássicos, como o Deli Deli e a Musa. Tudo muito saboroso.

