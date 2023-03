Entrevista com o Diretor de Turismo da Suíça, Fabien Clerc

Na conversa com a Coluna Marcelo Chaves, ele revela o crescimento no número de brasileiros que visitam o país

Famosa pelas atrações turísticas e uma variedade de paisagens cênicas, a Suíça é um destino famoso pela excelência na hospitalidade e serviços impecáveis. Fabien Clerc, diretor do Turismo da Suíça no Brasil, esteve recentemente em Brasília, com uma comitiva inédita do destino – a maior já vinda ao país, para promover as novidades da nação europeia. Ele conversou com o Jornal de Brasília e revelou novidades sobre um dos destinos mais cobiçados pelos brasileiros na Europa.

Houve um crescimento na presença dos viajantes brasileiros na Suíça desde a abertura das fronteiras em 2021?

O mercado brasileiro foi um dos primeiros a apresentar sinais de retomada em 2021. A Suíça foi o primeiro país europeu a abrir as fronteiras para os brasileiros em junho de 2021, o que colaborou muito para os bons números. Para se ter uma ideia, em 2022, nós tivemos uma queda de 11% de turistas brasileiros na Suíça, comparada a 2019 – que foi o ano que o país mais recebeu turistas daqui. No mês de janeiro, deste ano, esse número cresceu em 30% quando comparado com janeiro de 2019, que já havia sido um marco, o melhor ano da história do Brasil na Suíça.

Por que a vinda inédita de uma delegação de turismo tão extensa ao Brasil neste ano de 2023?

O Turismo da Suíça no Brasil se prepara para um novo ano bastante ativo, com participações em eventos e feiras da indústria, a mudança estratégica de alguns treinamentos que antes se concentravam somente em São Paulo, agora seguem também para novos mercados como Brasília e Curitiba. Tivemos a presença de quinze representações suíças, entre elas destinos, hotéis, cia aérea, trens e atrações turísticas apresentando as novidades do destino ao trade e à mídia.

Por que elegeram a capital federal para a realização do Switzerland Travel Experience 2023? O que a região centro-oeste representa para o destino suíço?

O Centro-Oeste do Brasil é uma região muito importante e com muito potencial de crescimento para o turismo suíço. Por isso, vir a Brasília é significativo, sobretudo para apresentarmos a temporada de verão, a estação que sempre surpreende. Esperamos estar cada vez mais presentes por aqui, nessa região que amamos.

Quais as novidades a destacar?

Um dos focos da Switzerland Travel Experience deste ano foi mostrar as incríveis experiências que o país oferece nos meses mais quentes. Viajar para a Suíça no verão é completamente diferente do inverno. A temperatura varia entre 25°C e 32°C e é extremamente agradável viver experiências, por exemplo, na beira do lago, degustando uma cerveja local; ou nadar nos rios que são límpidos. Acontecem muitos festivais de música e de filmes; a gastronomia e o vinho suíço que é pouco conhecido no Brasil, inclusive os passeios nas vinícolas suíças são especiais; sem falar nas atividades esportivas como mountain bike e asa delta.

Quais as expectativas que o Turismo da Suíça projeta para mercado brasileiro esse ano?

A expectativa do Turismo da Suíça é que os brasileiros passem também a aproveitar as atividades no verão do país, que são incontáveis e surpreendentes. Temos certeza que os brasileiros que visitarem a Suíça no verão, se encantarão.

Foto: Arquivo Pessoal