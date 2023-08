Entre amigos, Agosto Lilás e segredo do sucesso entre os destaques da coluna

AGOSTO…

O Comitê Combate à Violência contra Mulheres e Meninas, do Grupo Mulheres do Brasil Brasília, realizou ontem o seminário Por elas, por nós: transformando a realidade. O encontro faz parte da campanha Agosto Lilás – amplificando a voz das mulheres, que tem por objetivo promover…

…LILÁS

…um diálogo interdisciplinar, reunindo agentes públicos, organizações não governamentais e a sociedade civil visando identificar os principais fatores que perpetuam a violência contra mulheres e meninas no DF, além de discutir estratégias para sua prevenção e enfrentamento.

LEITURA

Marcada para esta quarta-feira, às 18h30, o lançamento do livro Do sopro um vendaval – A história da reparação de uma injustiça. A obra de Saul Tourinho Leal e Senivaldo dos Reis Júnior terá noite de autógrafos no escritório Ayres Britto Consultoria Jurídica.

PRIMEIRO LUGAR

Notícia boa relacionada ao Ecoturismo. O Brasil foi eleito o melhor país do segmento pela Revista Forbes. No Índice de Ecoturismo, que enumera o ranking composto por 50 países, o Brasil ganhou elevada pontuação de 94,9/100, bem à frente do México, em 2º lugar com 86.

SEGREDO DO SUCESSO

O ex-futebolista e três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro Túlio Humberto Pereira Costa, mais conhecido como Túlio Maravilha, revelou em um bate-papo picante com um podcast famoso que antes dos jogos, costumava ter relação sexual para entrar em campo leve e inspirado para fazer muitos gols.

CAMPEÃO

O ex-campeão de ondas gigantes Carlos Burle estará no Bali Park, dia 25. Ele irá conferir de perto, ao lado da filha, as atrações aquáticas do complexo que fica situado no Lago Corumbá IV. Local que vem se tornando um concorrido destino turístico para os brasilienses.

MOSTRA CONCORRIDA

Até o dia 10 de setembro o Museu Nacional da República expõe a mostra Signos de Resistência, Bordas da Memória, do Coletivo Coletores. Com curadoria e expografia assinada por Aline Ambrósio, a exposição já foi visitada por mais de 40 mil pessoas, em apenas 26 dias.

PREPARATIVOS

O grupo Bem Dito Produções está a mil por hora com os preparativos para a 1ª edição da festa Bessy, em 2 de setembro, na prainha da Asbac. Serão 9 horas de open bar e no line up a dupla de cantores Bruninho e Davi e o grupo de pagode Legitimamente Brasiliense.

TURNÊ ESPECIAL

O médico dermatologista André Moreira conseguiu um feito inédito. Um ingresso para assistir ao show da cantora Beyoncé em Atlanta, nos Estados Unidos. Assegurar uma entrada vem sendo comparada a ganhar na loteria, tal a dificuldade para ver a diva pop na turnê Renaissance.

Foto: César Rebouças