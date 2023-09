Encontro em Nova York, prefeitos reunidos e olho nas finanças entre os destaques da coluna

PREFEITOS…

A fim de reunir prefeitos, prefeitas e gestores públicos das cinco regiões do Brasil, a Associação Brasileira de Municípios (ABM) realizará, nos dias 7 a 9 de novembro deste ano, o IV Encontro Nacional de Municípios, em Brasília.

O encontro que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, contará com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O evento é gratuito e objetiva reunir lideranças dos municípios de todo o país.

Mais da metade das pessoas (55%) do Distrito Federal afirma realizar controle mensal das finanças. O levantamento “Finanças Regionais: as diferenças na relação com o dinheiro entre os Estados do Brasil”, feito pela Serasa em parceria…

…com a Opinion Box, mostra que o DF é o que mais se organiza para evitar o endividamento (51%) e o que mais utiliza planilhas nesse processo (27%). O estudo também indica que o parcelamento está em alta no Brasil. Sete em cada 10 pessoas…

…compram a prazo no país. Os fatores mais levados em consideração antes de parcelar uma compra são a disponibilidade do dinheiro em conta (27%) e a cobrança de juros (25%). 54% dos consumidores estão otimistas com as finanças pessoais.

Famoso cerimonialista que fez história na cidade, César Serra, hoje atuando também em Gramado, onde mora, está na capital. Ele assina a produção de três eventos em celebração aos 20 anos da Rysc Arquitetura, hoje, na Casa Cor Brasília.

MORADIAS…

Estatístico, pesquisador sobre o consumo imobiliário e escritor best-seller, Marcus Araújo destaca que de apartamentos adaptados para animais de estimação a condomínios sustentáveis, as famílias já começam a procurar lares mais econômicos e sobretudo práticos.

Segundo o especialista, as crianças da geração alfa, nascidas depois de 2010, têm papel fundamental nessas mudanças de comportamento. Cada vez mais envolvidas nos processos de decisão, ele considera os pequenos como peças principais da mudança.

