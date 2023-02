Encontro carnavalesco al mare reúne convidados no Rio de Janeiro

O último dia de Carnaval no Rio de Janeiro foi de festa no mar da Cidade Maravilhosa. Integrantes do Copa Friends, grupo de amigos do Brasil e do exterior comandado pela empresária paulistana do mercado financeiro Claudia Martinez, se reuniu para um dos últimos compromissos. Um almoço singrando pelo mar da Baía de Guanabara ao som de um grupo de samba.

O procurador Denilson Gonçalves entre a joalheira Paula Amorim e a empresária Adriana Santos

O ator, cineasta e fotógrafo carioca Vinicius Bertoli foi o responsável pela organização da tarde que contou com a presença de 40 convidados, parte devidamente produzida e em clima de Carnaval. Um bar de drinques contribuiu para o clima de descontração que tomou conta da última terça-feira de folia, com muito sol, animação e a vista paradisíaca do Pão de Açúcar.

Médico Caio Mendonça com a empresária Chris Abrão e o fotógrafo e cineasta Vinicius Bertoli

Ao final do passeio, ainda na Marina da Glória, de onde a embarcação saiu, mais outro encontro. Dessa vez no iate Zaphira, do bilionário empresário paulista Miguel Abuhab, que recebeu os convidados ao lado da namorada, a médica Milena Zanella. Nem mesmo a chuva que caiu no início da noite estragou o clima de alegria, com todos dançando ao som de um grupo musical.

Cláudia Martinez, Paula Amorim e Adriana Santos

TALHERES

A empresária Matilde Gemeli está com uma novidade gastronômica no Lago Sul. Trata-se do restaurante The Royal Place, que será aberto na próxima sexta-feira, no mesmo local onde funcionou o extinto The Queen’s Place. A inauguração será com coquetel para cerca de 60 convidados. O local tem como inspiração o Reino Unido.

REABERTURA

Depois de um recesso rápido no início do ano, o Mezanino BRB da Torre de TV reabriu a operação da cozinha desde a semana passada e está trazendo várias novidades para a temporada, inspiradas no verão. O cardápio ganhou uma reformulação com um toque de happy hour, incluindo entradas e petiscos saborosos de se degustar.

ENCONTRO

A Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, no Rio, foi palco ontem de um animado happy hour no apartamento da advogada Ângela Senna, que fez aniversário recentemente. Noite com as presenças da empresária Luciana de Goes, da promoter Márcia Veríssimo e da advogada Manuella Peixoto, entre outras convidadas.

PRESENÇA

A Animale recebeu a modelo, atriz e designer Bianca Brandolini como musa no Carnaval do Rio. A it-girl mezzo italiana mezzo brasileira, referência em moda, estilo e mercado de luxo, marcou presença na Sapucaí acompanhada pela CEO da marca, Isabel Del Priore, para curtir o Carnaval, com um look assinado pela styling de Renata Corrêa.

Fotos: Marcelo Chaves