Victor Reis e Thay Pagnoncelli se casam na Praia dos Carneiros

Um fim de semana muito especial marcou a cerimônia de união do empresário brasiliense Victor Reis com a também empresária Thay Pagnoncelli na paradisíaca Praia dos Carneiros, região localizada no litoral pernambucano. O casal celebrou em grande estilo o casamento com três dias de festa, sendo o evento principal a emocionante cerimônia religiosa seguida de festa na Pousada Praia dos Carneiros.

A noiva pouco antes de entrar na capela

Cerca de 100 convidados, entre familiares e amigos muito próximos dos noivos, marcaram presença no emocionante enlace conduzido pelo padre Arlindo, na Capela de São Benedito, conhecida como Igrejinha dos Carneiros, um templo histórico do século 18 com as cores verde e branca, cercada por palmeiras e com vista de tirar o fôlego para o mar cor de esmeralda do local muito procurado para casamentos.

Os noivos Thay Pagnoncelli e Victor Reis

A entrada da noiva na capela, que ganhou decoração especial com flores pendendo do teto, levou o noivo às lágrimas. Linda, vestindo uma criação da estilista Dani Messih especialmente para a ocasião, Thay oficializou a sua união com Victor, que em Brasília, além de comandar negócios na área da saúde, também é conhecido por realizar e apoiar inúmeras ações solidárias em favor de crianças carentes.

Victor e Thay celebraram a união na presença de 115 convidados

Após o sim, todos os convidados seguiram para a Pousada Praia dos Carneiros para a festa, com cerimonial de Fabíola Ramos. O Francis Buffet, um dos mais conceituados da região, assinou o cardápio do jantar servido, com destaque para os frutos do mar e as ilhas de massas. Tudo harmonizado com champanhe e drinques preparados na hora para refrescar do calor. Um casamento para ficar na memória.

Jéssica Ferraz entre os convidados

Fotos: Rafael Acioli