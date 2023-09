Empresário Manoel Alexandre inaugura nova sede de seu grupo empresarial

O empresário Manoel Alexandre (foto) recebe convidados hoje para a inauguração da nova sede do Grupo Ligamar Seguros, na cobertura do JK Shopping. A corretora é especialista na comercialização de planos de saúde, odontológico e seguro de vida, tanto para pessoas físicas quanto jurídica. O banqueteiro Emerson Borges, do Federal Buffet, assina o cardápio do evento.

Foto: Arquivo Pessoal