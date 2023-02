Empresário Fernando Pauro se destaca no segmento da construção civil no DF

Brasília tem se tornado celeiro de novos talentos dos mais variados segmentos. Jovens nascidos na capital que começam a protagonizar suas próprias histórias, fazendo a diferença na cidade fundada há mais de 60 anos por Juscelino Kubitschek, com inovação. É o caso do brasiliense Fernando Pauro (foto), que com 33 anos, graduado em Engenharia pela UnB e com duas especializações na área, vem se tornando uma dos mais proeminentes empresários da construção civil do DF.

Fernando ao lado do sócio Ruan Marcos, fundou há oito anos a Grid Engenharia, que atua no Distrito Federal e em Goiás, empregando mais de 300 pessoas. “A inovação aplicada aos projetos de arquitetura, engenharia e à execução de obras tem proporcionado um nível bem mais elevado de qualidade à construção civil no Distrito Federal. Mas inovação não basta. É preciso talento e competência para saber aplicá-la”, destaca Fernando que, para este ano, promete trazer mais inovação.

CASÓRIO

Já começaram a ser enviados os save the date, belíssimos por sinal, do casamento de Ticiana Venâncio Marcílio com Rômulo Barbosa da Silva Filho. Ticiana é filha da empresária Priscila Venâncio com o também empresário Flávio Marcílio. A noiva é neta dos saudosos Antônio Venâncio da Silva, fundador de shoppings em Brasília, e de Flávio Marcílio, que foi por três vezes presidente da Câmara dos Deputados.

CELEBRANDO

A fazenda Coqueiral, nas proximidades do Distrito Federal, será o cenário para a comemoração do aniversário do relações públicas Thiago Miranda, que brinda a data ao lado do companheiro, o médico Fausto Stauffer. Começará com uma missa na capela da propriedade amanhã, seguida de feijoada no sábado. Empresário Lourenço Peixoto e a artista plástica Rosália Peixoto serão os anfitriões da comemoração.

VIAGEM OFICIAL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca hoje para os Estados Unidos, onde encontrará o presidente Joe Biden. Trata-se da primeira viagem de Lula ao país após sua posse. Lula e Biden conversarão sobre temas como os desafios enfrentados com a radicalização política e os discursos de ódio no espaço virtual. Integram a comitiva os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad, Marina Silva e Anielle Franco.

TALHERES

O ano começa com novas operações gastronômicas no Pontão do Lago Sul, um dos principais pontos turísticos da capital. O Chicago Prime, com projeto sofisticado do premiado arquiteto Leo Romano, abre as portas em março. No mesmo mês está prevista a inauguração do paulistano Aragon. E já em fevereiro a novidade é o novo espaço Bacio di Latte, que ampliou a sua operação no complexo do Lago Sul.

CONFETE

O colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior abre o apartamento da Avenida Atlântica, em Copacabana, no Rio, para um coquetel carnavalesco. Ele recebe um grupo de amigos que irá para o camarote Rio Praia, na segunda-feira de carnaval, na Marquês de Sapucaí. Espaço que contará com mailing list do relações públicas carioca Alan Victor, que promete uma turma de famosos presente.

LEITURA

O projeto Bibliotecas Renato Russo inaugura no dia 15, às 16h, na Escola Classe 1 de Taguatinga, a segunda unidade da iniciativa da organização social Amigos da Vida, que visa incentivar a leitura, promover a defesa dos direitos humanos e homenageia o cantor Renato Russo. A inauguração contará com a presença da mãe do cantor, Carminha Manfredini, e da irmã de Renato, Carmem Tereza Manfredini.

