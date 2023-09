Empresária Raquel Jones recebe Pinga Store em evento de moda na capital

Parada obrigatória para aqueles que chegam a São Paulo sedentos por uma curadoria de moda única e exclusiva, a Pinga Store aterrissa essa semana na capital seguindo o seu DNA: inovação. Hoje e amanhã, as brasilienses poderão conhecer em primeira mão marcas de jovens estilistas em ascensão como Aô, The Lilie, Strobo, Mayara Jungles, Lily Franco, Paula Rondon, entre outras brands consagradas.

A responsável por trazer a multimarcas das amigas Catharina Tamborindeguy Johannpeter, filha da socialite e influenciadora digital Narcisa Tamborindeguy, e Gabriella Paschoal é a empresária de Brasília Raquel Jones (foto). “Sempre fui uma grande admiradora da Pinga e percebo a sua importância em captar jovens estilistas e impulsionar a moda brasileira. É uma grande honra recebê-los na Jeté”, comenta Raquel.

Localizada em São Paulo, a Pinga foi inaugurada em 2017 e iniciou seu plano de expansão em 2021 com a abertura da loja no Rio. Em pouco tempo, se tornou famosa, tendo como embaixadora Narcisa Tamborindeguy, mãe de Catharina, que sempre manda beijos para a Pinga Store em seu Instagram. Se associando a parceiros locais para fazer pop ups, os dois dias de eventos em Brasília terão mailing. de Claudia Salomão.

VANDALISMO

Uma das obras da exposição Circuito Utópico, do artista plástico Ricardo Luiz, foi destruída dentro da Galeria Parangolé, no Espaço Renato Russo, na W3 Sul. O fato ocorreu durante o feriado de 7 de Setembro, mas o vândalo que entrou no local ainda não foi identificado.

HONRARIA

Em reconhecimento à sua contribuição para a educação superior no Distrito Federal, o reitor do CEUB, Getúlio Américo Moreira Lopes, foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito de Contas Ruy Barbosa, ontem. A solenidade no TCDF marcou a celebração dos 63 anos do órgão.

DOAÇÃO

No Dia Nacional de Doação de Órgãos, celebrado hoje, dados do Registro Brasileiro de Transplante (RBT), de janeiro a junho, apontam que mais de 31.500 pessoas esperavam por uma doação de rim, 23.729 por uma córnea nova, 1.343 por fígado e 303 por um coração.

INTERNACIONAL

Para os fãs de heavy metal, Brasília receberá a turnê mundial do projeto solo de Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. O The Mandrake Project World Tour passará por sete cidades brasileiras, entre elas Brasília, no dia 27 de abril de 2024, no Ópera Hall.

LEITURA

Confirmada a data da 31ª edição da Feira do Livro de Brasília – FeLiB. Será entre 1º e 12 de novembro no Parque da Cidade e celebrará a importância do olhar feminino na escrita, na arte e na sociedade como um todo. Nesta edição sob o tema Mulheres a Toda Prosa.

Foto: Arquivo Pessoal