Empresária Melissa Gontijo e a mãe Ana Maria marcaram presença em casamento na Itália

Mãe e filha foram presenças festejadas do casamento da ex-primeira-dama e empresária Karina Curi com o advogado paulista Marco Aurélio de Paula Machado, em Roma, na Itália. Convidadas especiais do enlace, a empresária Melissa Gontijo e a mãe Ana Maria Gontijo fizeram questão de prestigiar a ocasião. Ana Maria foi amiga de longa data da saudosa pioneira Yara Curi, mãe da noiva, e Melissa é amiga de infância de Karina.

“Foi emocionante participar deste momento porque vimos nascer de perto este amor e acompanhamos toda a jornada que levou a esse enlace. Foi um casamento mágico e também inesquecível. Que o amor deles seja eterno, como a cidade que escolheram para selarem a união”, destacou Melissa. De Roma, as Gontijo seguiram rumos diferentes. Ana Maria viajou para a Holanda com a amiga Cleuza Ferreira e Melissa seguiu para a região da Sicília com o marido Carlos Gurgulino.