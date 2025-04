Empresária Laura Oliveira é agraciada com importante honraria

A empresária Laura Oliveira viveu uma noite especial. A CEO do Grupo Levvo recebeu o Título de Cidadã Honorária de Brasília, concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e reuniu convidados no Unique Palace para celebrar outros marcos também importantes: o lançamento da pedra fundamental da construção do Centro Profissionalizante e Educacional Maria Benedita Martins de Oliveira e a nova coleção do Jeans do Bem, que apresenta uma nova identidade, agora com criações exclusivas desenvolvidas visando o mercado de luxo.

Iniciativa do deputado Roosevelt e aprovado por unanimidade pelos deputados distritais, a sessão de outorga do Título de Cidadã Honorária de Brasília foi prestigiado por políticos, empresários, familiares e amigos de Laura Oliveira. A vice-governadora Celina Leão, o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, a deputada distrital Paula Belmonte, o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, e a diretora-superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, compuseram a mesa presidida pelo deputado Roosevelt na solenidade na Câmara Legislativa.

Vice-governadora Celina Leão Presidente da Fecomércio, José Aparecido da Costa Freire Jornalista Larissa Alvarenga e Roberto Munhoz Apresentador Antônio de Castro e Luan Peres Deputado distrital Roosevelt Vilela Pires Diretora-superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, e Josias Seabra Gilson e a secretária da Mulher Giselle Ferreira Deputada Paula Belmonte com Valentina e Enzo Oliveira, filhos da homenageada

Todos em discurso enalteceram a empresária Laura Oliveira por ser uma importante geradora de empregos e pelas iniciativas sociais promovidas pelo Grupo Levvo. O secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, o empresário Paulo Octavio e o vice-presidente da McDonalds no Brasil, Ricardo Guedes, entre outros, estiveram presentes na solenidade, que contou com um discurso emocionado e muito aplaudido feito pela empresária. O evento reuniu convidados e parceiros em um momento de reconhecimento e projeção para o futuro.

Na sequência, Laura recebeu mais cumprimentos em um coquetel no Unique Palace. Na ocasião, ela anunciou a pedra fundamental do Centro Profissionalizante Maria Benedita Martins de Oliveira, que marca o início da construção de um espaço dedicado à qualificação profissional e educacional em Samambaia, próximo ao Fórum. A escolha do nome é uma homenagem a Maria Benedita Martins de Oliveira, 103 anos, mãe do ex-governador de Mato Grosso Dante de Oliveira, autor da emenda “Diretas Já”, e avó de Laura, fundadora do Grupo LEVVO.