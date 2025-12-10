Empresária e decoradora Valéria Leão Bittar festeja 60 anos com megafesta no Lago Sul

Vivianne Piquet

Moema Leão e a filha Narciza

Amanda Guerra

Cristiane Pimenta da Veiga e a filha Vitória

Sheila Machado e Ana Maria Gontijo

Sônia Gontijo e Flávia Corrêa

Uma comemoração em grande estilo para celebrar a chegada de seis décadas de vida. Foi nesse clima que a empresária e decoradora Valéria Leão Bittar brindou, na companhia dos familiares e das amigas, o início de um novo ciclo em sua trajetória. A residência da família, localizada na Península dos Ministros, no Lago Sul, foi o cenário da grande festa que reuniu cerca de 300 convidados. A paper designer Ivana Galletti assinou a identidade visual do evento, que contou com decoração da própria aniversariante em tons de vermelho.

Karina Curi e Paloma Gastal

Gláucia Benevides entre as filhas Layla e Larissa

Marcela Vaz

Mayra Perin

Daniela Kniggendorf

Considerada uma das maiores decoradoras do Brasil, com celebrações em Brasília, no Brasil e também no exterior no currículo, Valéria escolheu a cor vermelha para trazer mais alegria ao acontecimento. Casada com o bem-sucedido empresário da hotelaria e do mercado imobiliário Ricardo Bittar, Valéria é filha da empresária pioneira Moema Leão, nome querido e festejado da capital federal. “Fiquei feliz em comemorar com tantas amigas. Todas tiveram papel importante na minha vida, na infância, na adolescência e na fase adulta”, disse Valéria.

Duda Portella Amorim

Hedwiges Siqueira

Juliana Sabino

Cláudia Pereira

Cleucy Oliveira

Renata Foresti e Fernanda Farah

A aniversariante também destacou que reencontrou na ocasião amigas de uma vida. “Revi amigas que não encontrava há muito tempo. Foi uma festa com muito amor e alegria, sentimentos que representaram a noite”, disse a anfitriã. Com cerimonial de Cristina Gomes e Marcelo Pimenta, a comemoração contou com atrações que colocaram todas as convidadas, elegantemente vestidas de branco (cor sugerida para a festa), para dançar. Os DJs Lizzo, Karla Testa e Gui Ramalho fizeram do aniversário uma celebração ainda mais animada e especial.

Sandra Soares Costa