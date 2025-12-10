Menu
Coluna Marcelo Chaves
Busca
Coluna Marcelo Chaves

Empresária e decoradora Valéria Leão Bittar festeja 60 anos com megafesta no Lago Sul

Evento reuniu 300 convidados na residência da aniversariante na Península dos Ministros no Lago Sul

Marcelo Chaves

10/12/2025 23h01

whatsapp image 2025 12 10 at 22.15.38

A aniversariante Valéria Leão Bittar Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

whatsapp image 2025 12 10 at 22.15.48 (1)
Vivianne Piquet
whatsapp image 2025 12 10 at 22.15.48 (2)
Moema Leão e a filha Narciza
whatsapp image 2025 12 10 at 22.15.47
Amanda Guerra
whatsapp image 2025 12 10 at 22.15.48
Cristiane Pimenta da Veiga e a filha Vitória
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.51 (3)
Sheila Machado e Ana Maria Gontijo
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.51 (2)
Sônia Gontijo e Flávia Corrêa

Uma comemoração em grande estilo para celebrar a chegada de seis décadas de vida. Foi nesse clima que a empresária e decoradora Valéria Leão Bittar brindou, na companhia dos familiares e das amigas, o início de um novo ciclo em sua trajetória. A residência da família, localizada na Península dos Ministros, no Lago Sul, foi o cenário da grande festa que reuniu cerca de 300 convidados. A paper designer Ivana Galletti assinou a identidade visual do evento, que contou com decoração da própria aniversariante em tons de vermelho.

whatsapp image 2025 12 10 at 22.17.22 (2)
whatsapp image 2025 12 10 at 22.17.22 (1)
whatsapp image 2025 12 10 at 22.17.22
whatsapp image 2025 12 10 at 22.17.21
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.50 (1)
Karina Curi e Paloma Gastal
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.50
Gláucia Benevides entre as filhas Layla e Larissa
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.49 (3)
Marcela Vaz
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.49 (2)
Mayra Perin
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.49 (1)
Daniela Kniggendorf

Considerada uma das maiores decoradoras do Brasil, com celebrações em Brasília, no Brasil e também no exterior no currículo, Valéria escolheu a cor vermelha para trazer mais alegria ao acontecimento. Casada com o bem-sucedido empresário da hotelaria e do mercado imobiliário Ricardo Bittar, Valéria é filha da empresária pioneira Moema Leão, nome querido e festejado da capital federal. “Fiquei feliz em comemorar com tantas amigas. Todas tiveram papel importante na minha vida, na infância, na adolescência e na fase adulta”, disse Valéria.

whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.49
Duda Portella Amorim
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.48 (2)
Hedwiges Siqueira
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.48 (1)
Juliana Sabino
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.48
Cláudia Pereira
whatsapp image 2025 12 10 at 22.26.02
Cleucy Oliveira
whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.52
Renata Foresti e Fernanda Farah

A aniversariante também destacou que reencontrou na ocasião amigas de uma vida. “Revi amigas que não encontrava há muito tempo. Foi uma festa com muito amor e alegria, sentimentos que representaram a noite”, disse a anfitriã. Com cerimonial de Cristina Gomes e Marcelo Pimenta, a comemoração contou com atrações que colocaram todas as convidadas, elegantemente vestidas de branco (cor sugerida para a festa), para dançar. Os DJs Lizzo, Karla Testa e Gui Ramalho fizeram do aniversário uma celebração ainda mais animada e especial.

whatsapp image 2025 12 10 at 22.21.51 (1)
Sandra Soares Costa
whatsapp image 2025 12 10 at 22.15.48 (3)
Gislene Borges e Adriana Colela

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado