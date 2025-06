Embaixatriz Mônica Fonseca demonstra o amor de avó criando quarto para a neta Lila

A alegria tomou conta da residência, no Lago Sul, em Brasília, do embaixador, presidente da Empapel e diretor-executivo da Indústria Brasileira de Árvores (IBA), José Carlos da Fonseca, e da embaixatriz Mônica Chiabai da Fonseca. O motivo foi a chegada da neta Lila, que nasceu no início do ano em Washington, nos Estados Unidos. Filha da arquiteta Julia Peixoto e do advogado João Marcelo Chiabai da Fonseca, que concluiu recentemente o mestrado em Políticas Públicas na Universidade Johns Hopkins, a pequena finalmente chegou ao Distrito Federal.

Embaixatriz Mônica Fonseca com a neta Lila, a nora Julia Peixoto e a artista plástica Rosália Peixoto, avó materna do bebê. – Foto: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

Para receber a netinha em Brasília, Mônica, que é dona de extremo bom gosto, idealizou uma surpresa tanto para a neta quanto para o filho e a nora. Ela preparou com esmero e muito carinho o quarto de Lila. O tema escolhido foi A diversidade do circo. “Pensei em tudo. Do tecido bordado do universo lúdico do circo passando pela tenda representada nos listrados e o céu de estrelas nos tapetes. O berço é de ferro e os quadros com figuras emblemáticas do mundo mágico do circo”, disse Mônica, que foi a responsável pela decoração do ambiente.

Foto: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

“O quarto de um recém-nascido é o primeiro gesto de amor das famílias. Cada uma como pode e sonha. Ser avó é o presente mais generoso que Deus oferece às mães. É ver com olhos de puro amor e muita maturidade”, destacou a embaixatriz, que junto com o marido morou nos Estados Unidos, Índia e Myanmar. João Marcelo e a esposa Julia ficaram encantados ao verem a surpresa preparada. O espaço ganhou muitos elogios, assim como o restante da casa, projeto da arquiteta Elaine Verçosa, com mobiliários e peças de arte garimpadas pelo mundo.

Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

Para receber o casal e a netinha, Mônica e o marido também prepararam um jantar de boas-vindas com a presença apenas de familiares. Na mesa impecavelmente posta, prataria Christofle, porcelanas japonesas Imari do início do século 19 e taças em cristal Baccarat da coleção Vega, do acervo da anfitriã, deram o toque especial do encontro. No cardápio da noite, as iguarias preferidas do casal homenageado. Tudo feito com muito capricho pela vovó Mônica, que não poupou esforços para fazer da noite uma surpresa inesquecível. E assim foi!