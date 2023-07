Embaixadora do Líbano, Carla Jazzar, recebe Ordem do Mérito Anhanguera

Embaixadora do Líbano no Brasil, Carla Jazzar, recebeu uma merecida homenagem do estado de Goiás. A diplomata ganhou das mãos do governador Ronaldo Caiado, o Grau Gran-Cruz da Ordem do Mérito Anhanguera. A cerimônia de entrega foi realizada na Cidade de Goiás. Criada em 1975, a Ordem do Mérito Anhanguera tem por finalidade homenagear pessoas físicas e corporações militares nacionais e estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços para a população.

Foto: Arquivo Pessoal