Embaixadora americana lança pedra fundamental de nova embaixada em Brasília

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília recebeu um grupo de convidados para uma cerimônia, na manhã de ontem, de lançamento da pedra fundamental da construção da nova embaixada no DF, no mesmo terreno onde encontra-se atualmente no Setor de Embaixadas.

O evento que marcou oficialmente o início da obra contou com a presença da embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Frawley Bagley, do secretário de Estado adjunto para assuntos do Hemisfério Ocidental, Brian A. Nichols, e da embaixadora Maria Luisa de Moraes, do Itamaraty.

Brian A. Nichols com a embaixadora Elizabeth Frawley Bagley

Gerido pelo escritório de Operações de Edifícios no Exterior, do Departamento de Estado dos EUA, o projeto, de acordo com a embaixada americana, levará os padrões de sustentabilidade, resiliência e segurança a um patamar ainda mais alto. A embaixadora Elizabeth fez um aplaudido discurso.

“Trabalhar em Brasília é um sonho para arquitetos e construtores de todo o mundo. Dando continuidade ao planejamento e ao design atemporal da cidade e com a restauração do pátio Burle Marx, celebraremos nossa história como a 1ª embaixada do capital”, disse o diplomata William H. Moser.

ESSÊNCIA…

O Dia Mundial da África, celebrado hoje, terá uma programação inédita em Brasília. A Fecomércio-DF, Sesc-DF e Senac-DF, em parceria com o Grupo de Embaixadas Africanas, promovem dois eventos dentro da Semana da África, com foco em arte, moda, música e gastronomia.

…AFRICANA

Empresários, representantes das embaixadas e do GDF se reúnem amanhã para encontro de comércio internacional. Já no sábado, haverá programação no Museu de Arte de Brasília (MAB). Aberto ao público e gratuito, o evento apresentará a exposição A África e o Legado Afro-Brasileiro.

PRECIOSIDADES

Peças da Grécia e da Roma antiga, da coleção do empresário de Brasília, Aristos Rodopoulos, serão destaque do Mercado Feira de Artes e Antiguidades do Centro Comercial Gilberto Salomão, no sábado (27) e domingo (28). Ao todo são 45 estátuas entre elas preciosidades da civilização Etrusca datadas do século II A.C.

SACA-ROLHA

O sommelier João Baptista, da Mistral, comanda degustação especial de vinhos nesta quinta-feira (25), no restaurante Rubaiyat Brasília. Entre as bebidas que serão apreciadas estão as das vinícolas Viña Los Vascos e Bodegas Caro, dos Domaines Barons de Rothschild. João fará a apresentação de cada uma das bebidas.

ESTADO GRAVE

Maquiador que atuou por muitos anos em Brasília, em salões do Lago Sul e atendendo personalidades da capital federal, Pedrinho Monteiro, mais conhecido como Pedrinho Maquiador, está internado em estado gravíssimo em um hospital de Fortaleza, para onde se mudou há alguns anos. Os amigos estão em oração.

Foto: Marcelo Chaves