Embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, prestigia evento suíço no Rio

O Turismo da Suíça no Brasil celebrou a abertura da quadra pop up de beach tênis na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O projeto foi inspirado no embaixador do destino, Roger Federer, e contou com personalidades como o embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri, e o CEO do Turismo da Suíça, Martin Nyedegger.

Ator Marcos Pitombo

Os dias foram animados e contaram com clínicas de beach tênis e torneios para os convidados. No início da tarde, um sorteio com prêmios especiais, dentre eles, uma viagem para a Suíça. A ocasião foi marcada pela apresentação de acordeão da artista suíça Miss Helvetia que combinou o charme alpino com a energia tropical.

Apresentadora Mylena Ciribelli

Fotos: Vera Donato