Embaixador da Bélgica, Peter Claes, assume cargo junto ao monarca Filipe, rei dos belgas

Muito queridos no corpo diplomático e no circuito social de Brasília, o embaixador da Bélgica no Brasil Peter Claes e a embaixatriz Alexandra Costa (foto) estão em clima de despedida. Para a saudade dos amigos brasilienses, o casal retorna no dia 25 para Bruxelas, após três anos servindo no Brasil. Peter, um dos diplomatas mais respeitados da Europa, assume o cargo de assessor diplomático e chefe de gabinete adjunto do monarca Filipe, rei dos belgas.

O embaixador Peter e a embaixatriz Alexandra, uma das embaixatrizes mais cultas e de gosto refinado da Avenida das Nações, estão sendo muito cumprimentados pela recente conquista. Com trajetória muito respeitada, Peter e Alexandra já passaram por países como Emirados Árabes Unidos, Paquistão e Afeganistão. No Brasil, o casal esteve há cerca de 16 anos, onde morou, tendo ele chefiado o consultado geral do Brasil em São Paulo.

O casal está ganhando uma série de almoços e jantares de despedida, ocasiões onde começaram a se despedir de colegas e dos amigos que conquistaram ao longo dos anos em Brasília. Peter e Alexandra, que é de nacionalidade portuguesa, recebem convidados no dia 22, para a celebração da data nacional da Bélgica. Último evento oficial que eles participam, também uma espécie de despedida do casal que deixará saudades na cidade.

Foto: JP Rodrigues/Jornal de Brasília