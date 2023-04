Embaixada do Reino Unido em Brasília realiza evento pela coroação do Rei Charles III

A Embaixada do Reino Unido está enviando save the date para um evento especial em Brasília, no próximo dia 2 de maio. Na ocasião, a embaixadora Stephanie Al-Qad receberá convidados para celebrar em grande estilo a coroação de sua majestade o Rei Charles III. O evento de coração do monarca na Inglaterra será televisionado para o todo o mundo.

Foto: Reprodução