Embaixada da Itália realiza concerto com o jovem talento Giuseppe Gibboni

A icônica Sala Nervi da Embaixada da Itália em Brasília, na Avenida das Nações, foi cenário esta semana do concerto Virtuoso. Concerto italiano para violino e orquestra, com o violinista solista italiano Giuseppe Gibboni, acompanhado pela Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob a regência do talentoso maestro Claudio Cohen.

Giuseppe Gibboni ganhou aplausos e elogios durante a apresentação

Cerca de 250 convidados marcaram presença na noite onde a música erudita italiana e o talento do artista convidado ganharam intensos aplausos. O repertório incluiu obras de compositores italianos, como Niccolò Paganini, Antonio Vivaldi e Giuseppe Tartini. O público se emocionou e pediu bis por diversas vezes, ao longo da apresentação que movimentou Brasília.

A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro se apresentou junto com o músico

O violinista e a orquestra executaram várias músicas, dentre os quais a música de Ennio Morricone (uma peça da trilha sonora do filme The Mission). De acordo com o embaixador Francesco Azzarello, “é um verdadeiro prazer poder promover a música, a cultura e a arte italianas no Brasil por meio de artistas jovens e premiados como o Maestro Gibboni.”

EM FORMA

Em setembro, a Race Bootcamp, estúdio do Grupo Smart Fit, abre sua primeira unidade em Brasília, na Asa Sul. A marca é conhecida pelos treinos funcionais de alta intensidade aliados a tiros de esteira. A unidade conta com 300m² e será a 10ª da marca no Brasil.

LEGADO DO PAI…

Comemorando os 150 anos de Santos Dumont, até o dia 28 próximo, das 7h às 22 horas, o Aeroporto de Brasília estará com exposição em homenagem à vida e à obra do Pai da Aviação e Patrono da Aeronáutica brasileira. Está no saguão de desembarque, no piso térreo.

…DA AVIAÇÃO

No local está sendo exposta a réplica do Demoiselle, avião desenvolvido por Dumont e que voou pela primeira vez em 1907. Além disso, 15 totens narram a trajetória do inventor brasileiro. Militares da FAB estarão no local para contar a história para o público.

B’DAY

O jornalista Leonardo Resende, colunista de gastronomia do Jornal de Brasília, comemora no próximo domingo, dia 20, mais um ano de vida. Para celebrar a data, ele reúne os familiares e os amigos para um almoço no restaurante Oscar do Brasília Palace Hotel.

Fotos: Tuly Migotto