Domingo especial, cinema, abertura e dose dupla entre os destaques da coluna

O próximo domingo será especial em Brasília não só por conta das eleições, que devem movimentar todo o DF. O advogado e colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior comemora mais um ano de vida. Ele festeja a data dispensando festa e com almoço intimista entre os amigos.

Um dos principais anfitriões de Brasília, Amador não fará este ano o réveillon em seu apartamento em Copacabana. Ele passará a virada em Brasília com a família. No Carnaval, ele abre o apê da Avenida Atlântica para um coquetel de esquenta antes do baile do Copacabana Palace.

CINEMA

Hoje tem festa de encerramento do BIFF – Festival Internacional de Cinema de Brasília, no Cine Brasília, com premiação do melhor filme da mostra competitiva. Foram 8 dias de maratona cinematográfica com cerca de 100 exibições de películas dos quatro continentes, em toda “Grande Brasília”. A noite contará com a DJ Aline Leão.

ABERTURA

O empresário Marcos Boechat inaugura nova operação gastronômica no Parque Granja do Torto no próximo dia 11 de outubro, com jantar para comunicadores e autoridades. A Villa Boechat abre as suas atividades ao público no dia 12 de outubro, aproveitando o feriado e com estrutura para crianças.

DOSE DUPLA

O Programa Justiça Comunitária (PJC) do TJDFT completou 22 anos e festejou a data em cerimônia com o lançamento do livro “Vozes da Paz – Uma Experiência de Mediação Comunitária nas Escolas” e o credenciamento dos Agentes Comunitários de Justiça e Cidadania. O evento ocorreu no Auditório Ministro Sepúlveda Pertence.

FEIJOADINHA

Em comemoração aos 10 anos do Versão Brasileira, bar conhecido e querido em Brasília, a Funn, junto com a Verri e a Medley, planejaram uma festa com direito a música ao vivo, comida boa e bebida gelada: a Feijoadinha. O evento será amanhã, a partir das 13h, à beira do Lago Paranoá, próximo ao restaurante Rubaiyat, com muito samba.

CONVIDADOS

Foi prestigiada a abertura do ciclo de palestras do Programa de Convidados Internacionais para as Eleições Gerais de 2022, que acontece no Hotel Windsor, até amanhã (1º). Os convidados internacionais, que acompanharão as eleições de Brasília, participam de programação preparada pelo TSE, especialmente para a ocasião.

Foto: César Rebouças