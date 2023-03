Diretora do Grande Hotel de Araxá promove encontros em Brasília

Lizete Ribeiro (foto), diretora do Grande Hotel Termas de Araxá, receberá dois grupos de convidados, um para almoço e outro para jantar, em Brasília. Na ocasião, ela falará sobre o retrofit do hotel, com design de interiores por Dannilo Camargos e pinturas da francesa Dominique Jardy, a mesma que ilustra os painéis do Copacabana Palace.

No encontro, Lizete, que é filha do fundador do grupo hoteleiro, o empresário João Pinto Ribeiro, também apresentará a mineira Fernanda Bicalho, que está coordenando o relacionamento do icônico cinco estrelas de Minas Gerais. O relações públicas do hotel em Brasília, Tiago Correia, é quem está organizando as reuniões na capital federal.

Foto: Arquivo Pessoal