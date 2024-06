Diplomação e homenagem para desembargadora Graça Amorim movimenta São Luís

Uma turma grande de Brasília seguiu para São Luís, na semana que passou, para uma cerimônia muito especial. O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) realizou sessão solene de diplomação e entrega da Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes, a mais alta comenda do Poder Judiciário maranhense, para a desembargadora Maria da Graça Peres Soares Amorim, na Sala das Sessões Plenárias do Palácio Clóvis Beviláqua, sede do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

O evento foi conduzido pelo presidente do TJMA, desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho. A desembargadora Graça Soares Amorim foi empossada no cargo no dia 7 de maio, após integrar lista tríplice para preenchimento da vaga do Quinto Constitucional destinada ao Ministério Público Estadual para o cargo de desembargador(a), nomeada pelo governador do Maranhão, Carlos Brandão. Ela foi muito cumprimentada por amigos e familiares.

Na abertura da solenidade, Graça foi homenageada com o diploma e a Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes, entregues pelo desembargador Froz Sobrinho. Compuseram a mesa da solenidade: o presidente do TJMA, desembargador Froz Sobrinho; o ministro do STF, Kassio Nunes Marques; o ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca; o ex-presidente da República, José Sarney; e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, entre outros nomes de destaque.

Em seu discurso, a desembargadora afirmou ser um momento desafiador ingressar na magistratura. “Reputam ser de Victor Hugo a máxima de que, às vezes, o dia da separação é o dia do encontro. Essa constatação feita, séculos atrás pelo multifacetado intelectual francês, foi por mim percebida em sua inteireza desde o último dia 7 de maio, pois após mais de três décadas atuando no MP, quis o destino me desvencilhar rumo ao encontro da Magistratura”, pontuou.

