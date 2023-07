Dia especial, mulheres de negócios e ópera em Brasília entre os destaques da coluna

MULHERES…

Recém-empossada coordenadora da Câmara Brasileira das Mulheres Empreendedoras do Comércio – CBMEC, da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a empresária Janete Vaz conduziu a primeira reunião da CBMEC. O colegiado tem o objetivo de incentivar a participação das mulheres nas empresas em todo o território nacional.

Na ocasião, Janete apresentou o case de sucesso do Grupo Sabin, empresa na qual é cofundadora e vice-presidente do Conselho de Administração, e conduziu os debates sobre inovação, economia, políticas públicas e reforma tributária. O momento contou com a participação de integrantes da Câmara em diversas federações do comércio estaduais.

Acreditem se quiser! Um procedimento para tratamento da pele surgido na Coreia do Sul ganhou o mundo e acaba de desembarcar por aqui no Brasil. Trata-se do uso injetável de Pdrrn, esperma do salmão. O dermatologista brasileiro André Moreira vem atestando o benefícios do tratamento que garante uma cútis hidratada e com maciez para quem fizer.

Idealizadora e estilista da marca Confraria, a brasiliense Ana Paula Braga de Ávila e Silva se prepara para abrir a segunda loja da grife na cidade. O endereço escolhido é o ParkShopping. Hoje a marca está presente no CJ Shops, em São Paulo; em Trancoso, na Bahia; e no Lago Sul, em Brasília. Acessórios que também fazem sucesso na Europa.

Os amantes de ópera podem se programar, que nos dias 4, 5 e 6 de agosto será encenada na Escola de Música a ópera Eugene Onegin, de Tchaikovsky, no ano em que se comemora os 130 anos da morte do compositor russo. O elenco contará com convidados de peso, como o barítono Homero Velho, no papel de Onegin e Gabriella Pace…

…como a protagonista Tatyana. Na regência, a maestra Priscila Bomfim, regente do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que faz sua estreia na capital federal. Uma orquestra de 22 músicos e um coro com 16 vozes completam o elenco desse espetáculo, que conta com cantores da cena operística de Brasília, como Janette Dornellas, entre outros.

Esta terça-feira promete ser intensa no Palácio do Planalto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reuniões com os ministros dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, e da Defesa, José Múcio Monteiro, com o comandante da Marinha, almirante Marcos Olsen, com o comandante do Exército, general Tomás Paiva, e com o comandante…

…da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Damasceno. Lula também receberá em seu gabinete, hoje, na parte da tarde, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Por conta da agenda movimentada de reuniões com a equipe que integra o governo, não estão previstas na agenda presidencial cerimônias e solenidades.

Foto: César Rebouças