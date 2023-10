Yaponã Guajajara (foto), filho da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, enfrentou a passarela para mostrar as criações do estilista indígena Mauricio Duarte. A coleção foi apresentada no Museu da República, no pré-lançamento da 16ª edição do Salão do Artesanato de Brasília.

Foto: Cristiano Sérgio