Desembargador Eustáquio Silveira e advogada Vera Carla Silveira promovem happy hour de fim de ano

Nova residência do casal no Lago Sul foi cenário do encontro com a presença de familiares e amigos

Marcelo Chaves

25/11/2025 23h04

whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.23

Os anfitriões, desembargador Eustáquio Silveira e a advogada Vera Carla Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília

O desembargador Eustáquio Silveira e a esposa, a advogada Vera Carla Silveira, foram anfitriões de um encontro especial, na residência da família no Lago Sul, com cerimonial de Carla Rogado. Ao lado do filho, o advogado Eustáquio Silveira Filho, eles receberam convidados para um evento de fim de ano. Cerca de 200 convidados foram recebidos ao som do pianista César Quirino e logo após pelo violinista Bruno Arsky. A dupla foi a atração da noite que celebrou antecipadamente o Natal.

whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.06 (3)
Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.07
Fotos: JP Rodrigues/Jornal de Brasília
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.03
Eustáquio e Vera Carla Silveira com os filhos Eustáquio Silveira Filho, Ricardo Venâncio e Frank Venâncio
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.02
Flávio Marcílio, Bertha Pellegrino, Gláucia Benevides e Janete Vaz
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.03 (1)
Rosália Peixoto e o marido, o diretor do JBr, Lourenço Peixoto

O arquiteto e decorador Nardim Júnior assinou a decoração natalina da residência, com projeto da concorrida Denise Zuba, e para onde a família Silveira se mudou no início do ano. “A decoração da árvore, que é um dos pontos de maior destaque na ambientação natalina de toda a residência, foi feita em função da casa nova super moderna e também atendendo o desejo do filho, que queria uma árvore diferente e contemporânea para combinar com a propriedade”, destacou Nardim.

whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.02 (1)
Adriana Colela, Ana Rosa Sabóia e Gislene Borges
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.03 (2)
Ana Maria Cunha Campos e Sandra Soares Costa
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.03 (3)
Verônica Magalhães, desembargadora Gilda Seixas, Margarita Bazzano e a desembargadora Rosimary Carvalho
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.04
Vera Carla entre os desembargadores Kátia Balbino e Roberto Veloso

O banqueteiro Emerson Borges, do Federal Buffet, elaborou o cardápio servido com destaque para o blinis com caviar, o salmão, os camarões e os lagostins servidos. Menu harmonizado com champanhe Taittinger e vinhos italianos. As sobremesas também foram muito apreciadas, em especial o bolo de chocolate da cake designer Tatiana Barros, da TB Cake and Sweet. Como lembranças, os convidados ganharam saborosas caixas de macarons da Nube Café personalizadas.

whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.04 (1)
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e Luziana
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.04 (2)
Juízes federais Allyson Fontenele e Márcio Sá de Araújo com Vera Carla e a juíza federal Maria Cecília da Rocha
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.04 (3)
Vera Carla e o advogado Cássio Hildebrand
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.05
Nardim Júnior com Denise e Paulo Zuba
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.05 (1)
Juiz federal Shamyl Cipriano, advogada Maria Mendes, Vera Carla e Paula Pinter
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.05 (2)
Desembargadora Socorro Guedes com a anfitriã
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.05 (3)
Ex-senador Demóstenes Torres e Flávia

“A vida sempre nos surpreende. Mas, com certeza, os dois melhores presentes de Deus possuem nomes certos: a família e os amigos, irmãos que a mão do Pai nos concede. Ambos são anjos que nos acompanham. Que alegria, a nossa, em compartilhar o nosso novo lar com quem amamos”, disse Vera Carla, perfeita anfitriã. “Nada melhor que o congraçamento com os familiares e amigos, que sempre nos ajudam a compartilhar a alegria e o sentido desta vida”, enfatizou Eustáquio.

whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.06 (2)
Paulo Bergamaschi e Deise Aviz
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.06 (1)
Miranda Castro e o secretário de Tecnologia Gilvan Máximo
whatsapp image 2025 11 25 at 22.24.06
Desembargador Mário César Ribeiro, Eustáquio Silveira e o ministro Carlos Brandão

