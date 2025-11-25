Desembargador Eustáquio Silveira e advogada Vera Carla Silveira promovem happy hour de fim de ano

O desembargador Eustáquio Silveira e a esposa, a advogada Vera Carla Silveira, foram anfitriões de um encontro especial, na residência da família no Lago Sul, com cerimonial de Carla Rogado. Ao lado do filho, o advogado Eustáquio Silveira Filho, eles receberam convidados para um evento de fim de ano. Cerca de 200 convidados foram recebidos ao som do pianista César Quirino e logo após pelo violinista Bruno Arsky. A dupla foi a atração da noite que celebrou antecipadamente o Natal.
O arquiteto e decorador Nardim Júnior assinou a decoração natalina da residência, com projeto da concorrida Denise Zuba, e para onde a família Silveira se mudou no início do ano. “A decoração da árvore, que é um dos pontos de maior destaque na ambientação natalina de toda a residência, foi feita em função da casa nova super moderna e também atendendo o desejo do filho, que queria uma árvore diferente e contemporânea para combinar com a propriedade”, destacou Nardim.
O banqueteiro Emerson Borges, do Federal Buffet, elaborou o cardápio servido com destaque para o blinis com caviar, o salmão, os camarões e os lagostins servidos. Menu harmonizado com champanhe Taittinger e vinhos italianos. As sobremesas também foram muito apreciadas, em especial o bolo de chocolate da cake designer Tatiana Barros, da TB Cake and Sweet. Como lembranças, os convidados ganharam saborosas caixas de macarons da Nube Café personalizadas.
“A vida sempre nos surpreende. Mas, com certeza, os dois melhores presentes de Deus possuem nomes certos: a família e os amigos, irmãos que a mão do Pai nos concede. Ambos são anjos que nos acompanham. Que alegria, a nossa, em compartilhar o nosso novo lar com quem amamos”, disse Vera Carla, perfeita anfitriã. “Nada melhor que o congraçamento com os familiares e amigos, que sempre nos ajudam a compartilhar a alegria e o sentido desta vida”, enfatizou Eustáquio.