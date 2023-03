Deputado Joaquim Roriz Neto comanda homenagem para jornalistas do DF

Os jornalistas de Brasília serão homenageados na próxima terça-feira, pelo deputado distrital Joaquim Roriz Neto (foto). Os profissionais receberão Moções de Louvor pelo importante papel de informar a população da capital do país.

Entre os homenageados estará o saudoso jornalista pioneiro Gilberto Amaral, in memoriam. A cerimônia será realizada no Plenário da Câmara Legislativa do DF (CLDF). O Dia do Jornalista é celebrado todos os anos em 7 de abril.

Foto: Arquivo Pessoal