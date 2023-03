Debate do LIDE Mulher contará com mediação da empresária Janine Brito

Encontro para convidados ocorrerá no Brasília Palace Hotel nesta terça-feira (21)

A presidente do LIDE Mulher Brasília e CEO da Pinheiro Ferragens, Janine Brito, mediará um debate sobre empreendedorismo feminino e protagonismo da mulher na vida social e política do DF, amanhã, durante chá da tarde no Brasília Palace. O evento contará com a participação e debate de convidadas como Celina Leão, vice-governadora do DF.

Foto: Arquivo Pessoal